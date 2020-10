Le best of de Kevin Durant lors des Playoffs 2017 : 30 minutes de highlights, parfait pour se chauffer en vue de son retour

Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors des Finales NBA 2019, Kevin Durant va faire son grand retour en 2021 après une saison blanche. Et quand un joueur comme lui retrouve les parquets, il faut se chauffer bien comme il faut. Une demi-heure de highlights, ça vous dit ?

Oui, plus de 30 minutes non-stop, avec une compilation de ses meilleurs moments au cours des Playoffs 2017. Cette année-là, KD a décroché son premier titre NBA, avec le trophée de MVP des Finales en prime. Alors oui, il a rejoint une équipe à 73 victoires pour arriver au sommet, mais il ne s’est pas tourné les pouces dans l’ascension des Warriors, qui ont tout détruit sur leur passage. Coup de balai face aux Blazers, sweep contre le Jazz, 4-0 face aux Spurs, et enfin une victoire 4-1 sur les Cavaliers en Finales NBA. N’ayant pas besoin de forcer son talent lors des trois premiers tours, KD a régné en maître contre LeBron James et Kyrie Irving, enchaînant les performances de très haute facture : 35,2 points, 8,2 rebonds, 5,4 passes de moyenne, à 55,6% au tir, 47,4% du parking et 92,7% aux lancers francs. Juste lourd. Une véritable démonstration de son talent offensif, avec en plus un tir ultra clutch dans le Game 3 de la Finale, dans la salle et sur la tête du King en personne. Peu importe les critiques, peu importe la manière, Durant a ajouté la ligne « NBA Champion » à son palmarès après cette série magnifique.

Une demi-heure de buckets (mais pas que…) de la part d’un des meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA, c’est le petit cadeau du jour chez TrashTalk. Vivement qu’il revienne terroriser les défenses bordel !