Alors qu’on connaissait déjà quelques noms de la future Team USA pour la Coupe du Monde 2023, Brandon Ingram et Jaren Jackson Jr. s’ajoutent à la fête pour renforcer les ailes et le secteur intérieur. De beaux bébés qui nous rappellent que le basketball est un sport américain… Qui a parlé d’équipe D ?

Qui dit fin de saison NBA, dit souvent début des compétitions internationales. Et qui dit début des compétitions internationales, dit construction de roster pour les différentes nations. Certains pays ne se posent même pas la question de qui viendra ou non, tellement les possibilités sont restreintes pour construire une équipe qui n’ait pas le niveau Pro B compétitive. Mais pour les Etats-Unis, c’est légèrement différent. Une foire à tout de joueur allant de Stephen Curry à… Kemba Walker. De quoi construire un truc pas trop mal à la vue du nombre de profils qui séparent le premier du deuxième.

Si on fait le compte des joueurs déjà intéressés par l’aventure, on compte déjà pas mal de noms dans les engagés. Sur le backcourt on retrouve Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Jalen Brunson ou encore Austin Reaves. Disons que c’est pas trop mal pour une équipe de secours hein. Steve Kerr – le coach de Team USA – aura de quoi bricoler 2, 3 trucs sympas.

Après sur le frontcourt, ça manquait un peu de barbaque dernièrement. Plusieurs joueurs avaient déjà signé comme Mikal Bridges, Bobby Portis et potentiellement Draymond Green mais bon, il y a de quoi étoffer tout ça. Du coup Steve Kerr et Grant Hill – le directeur exécutif de Team USA – se sont mis à recruter des types pas trop dégueu puisque Brandon Ingram et Jaren Jackson Jr. confirment rejoindre l’effectif. Un All-Star et le DPOY en titre, rien que ça.

Il est clair que les noms clinquants habituels ne répondent pas présents à Team USA cet été. Maintenant, on s’approche peu à peu d’un basculement générationnel au sein de l’équipe nationale américaine. Si certains joueurs sélectionnés peuvent à peine boire de l’alcool aux Etats-Unis, cela ne veut pas dire qu’ils seront le futur de la NBA et donc de l’équipe nationale. Bien que la Coupe du Monde ne soit pas la compétition internationale la plus prestigieuse, les JO 2024 arrivent l’année prochaine et cette Coupe du Monde reste un bon moyen de les préparer en débutant dès maintenant une dynamique et une campagne de recrutement, pour fidéliser de nouveaux joueurs sur les prochaines années.

Pas trop compliqué pour Team USA de se fonder un roster d’élite, même si les joueurs sont encore un peu jeunots. L’enjeu de ce mondial reste de capitaliser sur les prochaines années pour Team USA, mais il est également une opportunité pour certains joueurs de se montrer sur la grande scène en figurant parmi les grands (coucou Austin Reaves). En tout cas, on n’est pas inquiet pour eux !