Tout juste éliminé des Playoffs avec les Warriors, Draymond Green ne compte pas rester inactif jusqu’à la prochaine rentrée NBA. Le pitbull de Golden State serait chaud à l’idée de jouer avec Team USA au Mondial 2023.

Et si on voyait Draymond Green sur les parquets du Japon, d’Indonésie et des Philippines cet été ? Double médaillé d’or avec Team USA aux JO 2016 et 2020, l’intérieur de Golden State ne semble pas dire non quant au fait d’enfiler de nouveau le maillot étoilé des États-Unis. En conférence de presse de fin de saison, Dray a listé ses objectifs estivaux et il a clairement ouvert la porte à une nouvelle épopée internationale avec ses compatriotes.

Draymond Green on his future: “I want to be a Warrior for the rest of my life. I want to ride out with the same dudes I rode in with. I think we’ve put the work in to make that happen.”

Green also said he may play for Team USA in FIBA. pic.twitter.com/eu4hpgPQHh

— Michael Scotto (@MikeAScotto) May 13, 2023