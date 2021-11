Team USA a officialisé son roster pour les qualifs du Mondial 2023 : Chasson Randle, Jordan Bell, Pierre Pelos et le pote d’un pote

Team USA a révélé son groupe pour les deux premiers matchs de qualifications de la Coupe du monde 2023. Compte tenu du début de la saison NBA, les grands noms sont à l’évidence indisponibles, mais la première liste de Jim Boylen reste tout de même… particulière.

Le cycle entre les Jeux de Tokyo et ceux de Paris ne durera que trois ans en raison du retard causé par la pandémie de COVID, et cela signifie que la route vers les Jeux de 2024 démarrera aussi beaucoup plus rapidement que d’habitude. Pour s’assurer une place parmi les premiers qualifiés, les Américains devront donc d’abord se qualifier pour la Coupe du monde afin de valider leur ticket pour Paris, en fonction de leur parcours en 2023. La période post J.O est censée être un cycle de quatre ans de repos pour l’équipe olympique en général, mais les temps sont étranges, un qualificatif applicable… à la première liste de Jim Boylen, aux allures de commande Wish composée principalement d’agents libres et de joueurs de G League avec au compteur quelques passages furtifs en NBA. Le plus en vue de cette liste ? Ce sera sans doute l’habitué… du Shaqtin’ A Fool, MONSIEUR Jordan Bell, actuellement chez les Santa Cruz Warriors et qui pourra donc retenter une T-Mac foireuse histoire d’amuser la galerie (une bonne ambiance est toujours la bienvenue) et aussi présenter sa bague conservée aussi précieusement que “le précieux” de Gollum. Frank Mason III sera aussi de la partie et pourra de son côté se vanter de son titre de MVP de G League, même s’il a eu un peu de mal à s’imposer en NBA par la suite. Lui et Chasson Randle partagent d’ailleurs déjà une expérience internationale, ce dernier était encore présent récemment dans un roster NBA avant de se faire couper par Orlando. Parmi les derniers passages les plus récents en NBA, Shaq Harrison sera également présent, l’arrière ayant joué pour les Sixers pendant la pré-saison alors qu’il est maintenant membre de l’effectif des Delaware Blue Coats en G League. Luke Kornet (Maine Celtics), l’ancien des Knicks et des Celtics, fera également le voyage à Houston, mais le plus logique est finalement de vous annoncer ci-dessous les heureux élus parce qu’on va pas non plus vous faire un descriptif détaillé. Pas le temps, pas envie.

Brian Bowen II (Iowa Wolves)

Josh Gray (Long Island Nets)

DaQuan Jeffries (College Park Skyhawks)

B.J. Johnson (Lakeland Magic)

Orlando Johnson (free agent)

Zavier Simpson (Oklahoma City Blue)

Emanuel Terry (Stockton Kings)

Parmi les douze sélectionnées, onze sont donc apparus dans au moins un match de NBA, Zavier Simpson étant le seul joueur sans aucune expérience NBA à son actif parce que Xavier avec un Z c’est un grand non.

L’équipe s’entraînera à Houston pendant environ une semaine avant de se rendre à Chihuahua, au Mexique, pour affronter Cuba le 28 novembre et le Mexique le 29 novembre. Les éléments présents dans cette liste ne seront sans doute pas les mêmes que ceux qui finiront aux Philippines pour la coupe du monde 2023 où les Américains ont une revanche à prendre par rapport à la dernière édition, et on vous laisse d’ailleurs à ce doux souvenir.