Vous avez forcément entendu parler ces dernières semaines, ces derniers mois même, de Aleksandar Vezenkov dit Sasha, Bulgare le plus doué dans un sport depuis Hristo Stoichkov et son pied gauche divin. Eh bien tenez vous prêt, car Sasha Vezenkov pourrait bien jouer pour les Kings la saison prochaine.

Le week-end prochain Sasha Vezenkov disputera avec l’Olympiakos la demi-finale de l’EuroLeague face à Monaco. On aura donc l’occasion de voir en direct l’un des snipers les plus efficaces de sa génération, membre de la All-EuroLeague Team en 2022 et meilleur scoreur de l’EuroBasket 2022, entre autres. Cette saison en Grèce ? Sasha du Bourg-Palette s’éclate plus que jamais, il a trouvé sa plénitude même en tournant à 17,6 points et 7 rebonds dans l’une des meilleures équipes d’Europe. Et si jamais vous pensez que scorer 17,6 points en EuroLeague c’est du flan, c’est probablement que vous n’avez jamais maté d’EuroLeague de votre vie.

Il peut shooter à 3-points, il est grand, il peut jouer dur, et tout ça est très excitant et colle parfaitement à notre manière de jouer – Mike Brown, coach des Kings

Véritable machine à scorer, le genre de mec “à la Klay Thompson” qui peut vous en coller 30 en ne dribblant que trois fois dans une soirée, Sasha est à classer dans la catégorie des zinzins du shoot, et ses perfs avec le pays du yaourt l’été dernier avaient fini de nous confirmer son talent.

Drafté par les Nets en 2017, le diamant brut s’est depuis poli, à la dure et dans les plus grandes salles d’Europe, si bien que selon Marc Stein et d’autres types qu’on a rencontré au bar, les Kings (qui détiennent les droits sur le joueur) ont toutes les chances de le rapatrier pour la saison prochaine, histoire de rajouter encore un peu plus de hype à leur situation actuelle, eux qui viennent de pousser les Warriors à un Game 7 après 16 années sans Playoffs.

Pour revenir à Vezenkov, vous pourrez juger dans quelques jours face à la Roca Team de quel joueur il s’agit et vous remarquerez sans doute que le bougre est plus affuté que jamais, un peu comme le rédacteur de cet article (selon des sources proches du dossier).

Plus sérieusement on part sur un mariage potentiellement canon entre deux flammes qui ne peuvent, sur le papier, que faire une flamme encore un peu plus grande. Hâte !