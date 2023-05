On y est : GAME 7 ! Quoi de plus beau pour un fan NBA ? Match à élimination directe entre les Boston Celtics et les Philadelphia Sixers dans cette demi-finale de Conférence Est, la hype est à son maximum et le gagnant se qualifiera directement pour le prochain tour pendant que le perdant payera l’addition plus que salée de cette série !

Après un Game 6 boueux et sans adresse pour les deux équipes, on retourne au TD Garden pour départager tout le monde. Match d’une extrême tension puisque sortir à ce stade des Playoffs serait une énorme déception pour les deux équipes. Côté Boston, tu t’effondres à la moitié du chemin alors que tu sort d’une Finale NBA et face à une équipe des Sixers diminuée par un Joel Embiid qui grince du genou… Pas top comme continuité sachant que le groupe semble encore plus fort sur le papier avec l’arrivée de Malcom Brogdon durant l’intersaison. Côté Philly, certainement un scénario qui se répèterait une fois de trop en cas de défaite : les Sixers de l’ère The Process ont pas mal échoué aux portes des finales de conférence Est. En 2019 avec ce fameux shoot de Kawhi, en 2021 d’une façon humiliante contre les Hawks ou encore en 2022 contre le Heat d’un Jimmy Butler rancunier… L’heure du Process est arrivée : c’est maintenant ou jamais pour les hommes de Doc Rivers !

Mais maintenant… comment est-ce que ça va se passer sur le terrain ? On se mouille un peu en proposant trois points tactico-techniques !

L’alignement d’Al Horford et de Robert Williams

Un point tactique qui a pas mal fait jaser durant cette série : comment Joe Mazzulla doit-il aligner ses intérieurs ? Joel Embiid étant absent au Game 1, le coach de Boston a logiquement aligné un 5 de départ avec Al Horford. Choix qui semble être un bon compromis entre l’attaque et la défense contre un Philly sans Joel. Le fait de ne pas faire rentrer Robert Williams permet d’aligner un Derrick White et d’écarter ton attaque au maximum. C’est ce qu’on appelle le 5-out : maximiser ton spacing avec 5 joueurs sur le terrain capable de shooter à 3-points. Mazzulla a donc conservé cette habitude sur l’ensemble de la série. Mais lorsque Joel est sur le terrain, c’est tout de suite plus compliqué pour Horford qui ne peut pas toujours le contenir sur l’échelle d’un match. Il a donc opté pour plus de minutes au Game 6 avec sa paire d’intérieurs sur le terrain. Un choix payant et assez évident pour contenir Embiid le plus efficacement possible. Certes, la perte offensive est indéniable mais l’apport en défense est presque nécessaire pour parasiter l’attaque des Sixers. Horford défend Embiid sur l’homme et Robert Williams se retrouve dans le rôle de safety, c’est-à-dire qu’il protège le cercle en second rideau en cas de dépassement de l’un de ses coéquipiers par son vis-à-vis. Il sera donc intéressant de voir combien de minutes Al et Robert seront alignés ensemble face à Embiid. D’autant plus que ça demandera au coaching staff adverse de se creuser les méninges…

Les schémas de jeu offensifs côté Sixers

Le manque de consigne en attaque s’est fait ressentir lors des dernières minutes du Game 6 : les Sixers ont marqué 1 seul point – hors garbage time – dans les cinq dernières minutes ! L’attaque de Philly possède l’une des meilleures armes de la NBA : le pick-and-roll entre James Harden et Joel Embiid. Sauf que toute l’attaque ne peut pas reposer sur ce move… Il faut un contexte offensif plus sophistiqué pour varier les actions et surprendre la défense, au risque qu’elle ne s’adapte. Le talent offensif ne fait pas tout ! On a vu pas mal de possessions lors du dernier match sans une grande intensité : des 3-points statiques pour Harden en fin de possession et des tirs en suspension forcés pour Embiid. De quoi s’inquiéter si le match venait à se tendre…

La tendance se poursuit avec ce tir d’Embiid qui semble à contre-temps – sans réel contexte de jeu. pic.twitter.com/eEHomayK8q — Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) May 12, 2023

Un rendez-vous de superstar

On n’est plus en saison régulière. Se rattraper au prochain match c’est de l’histoire ancienne, là c’est un Game 7 qui se joue ce soir alors aucune pause toilette n’est tolérée ! Et si on insiste là-dessus, c’est parce qu’on a vu pas mal de superstars de cette série faire caca dans leur short en plein match : Tatum passe à côté de ses premières mi-temps au Game 4, 5 et 6 – même si les Celtics sont encore en vie grâce à lui – avec un horrible 4/30 au tir cumulé sur ces trois matchs. Côté Philly, c’est Harden qui est sur courant alternatif : lorsque les Sixers gagnent, le meneur tourne à 35 points en moyenne sur la série… mais lorsqu’ils perdent, il apporte seulement 14 petits points en moyenne. La causalité est indéniable : une grosse performance du barbu est indispensable à Philly dans ce Game 7 ! Les superstars ont fait les montagnes russes toute la série : c’est maintenant qu’il faut montrer la taille du paquet !

La tension est donc maximale avant ce Game 7 qui se jouera en prime time européen à 21h30, de quoi inviter quelques potes dans le canap. Alors comment aborder ce Game 7 pour les joueurs ? Au tennis on parle souvent des 3 “C” : la Cabeza, el Carazon… y los Cojones !