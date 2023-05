Dans un Game 6 de demi-finale de Conférence Est disputé dans une tension maximale, les Sixers se sont écroulés dans les dernières minutes. Pourtant le momemtum était plutôt de leur côté dans ce dernier quart-temps. Mais Jayson Tatum a décidé de démarrer son match au pire des moments pour eux…

En réalisant un énorme Game 5 au TD Garden, les Sixers avaient un mini-break d’avance en menant 3-2 dans cette série, et une occasion en or de confirmer l’accomplissement au Wells Fargo Center en cas de victoire à la maison. Seulement, les Sixers ont lâché un match qui aurait clairement pu tourner en leur faveur.

Si l’on regarde ce qu’il s’est passé avant ce money time, on aperçoit… des briques, empilées les unes sur les autres : oui, l’adresse des deux équipes était abominable sur le match. Si l’on combine à ça les 28 pertes de balle sur l’ensemble de la rencontre (11 pour Boston et 17 pour Philly), on arrive rapidement à un niveau offensif loin des standards et il fallait donc élever son niveau de jeu dans cette fin de match serrée puisqu’au final, c’est bien là que tout allait se jouer ! Alors on rembobine pour essayer de comprendre l’ampleur du choke.

5:26 au chrono, les Sixers sont devant de deux points et Joel Embiid surgit pour scotcher violemment Robert Williams sous le panier : la salle explose subitement et à ce moment là, certains fans se voient déjà en finale de Conférence :

À 6 minutes de la fin, le momentum est clairement Celtics avec ce contre d’Embiid qui réveille tout le Wells Fargo Center. pic.twitter.com/zaCQ0huIC5 — Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) May 12, 2023

Sauf que Philly va alors connaitre une panne offensive au pire des moments du match, un peu comme si vous aviez dragué une sirène toute la nuit et qu’au moment de… non, bref, passons. Seulement 1 point – hors garbage time – est inscrit par les Sixers dans les 5 dernières minutes…, et une statistique qui illustre parfaitement le niveau offensif de ce Game 6 duquel les Sixers ne se sont jamais vraiment détachés. Alors pourquoi une telle panne ? Il faut déjà dire que Philly a manqué quelques tirs ouverts plutôt bien générés : on pense à un 3-points de Maxey, à un tir dans le corner de P.J. Tucker sur un pick-and-roll d’Harden et Embiid et aussi… ah non en fait c’est tout. Le reste ressemble à des possessions mal gérées, sans plan de jeu, sans intensité, qui ne débouchent que sur des tirs compliqués :

La tendance se poursuit avec ce tir d’Embiid qui semble à contre-temps – sans réel contexte de jeu. pic.twitter.com/eEHomayK8q — Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) May 12, 2023

Hormis le pick-and-roll entre Harden et Embiid, on sent une attaque sans réel fond de jeu qui – par manque de consignes ? – se tourne vers l’exploit de ses stars lorsque la pression augmente… Le manque de création offensive est flagrant en fin de match, et c’est d’autant plus frustrant lorsque l’un des meilleurs créateurs de la ligue – James Harden – est dans cette équipe. Alors certes Harden n’est clairement pas au niveau dans ce match (13 points à 4/16 au tir), mais on peut aussi se tourner vers ceux qui sont assis sur le banc dans ces moments là… Surtout qu’en face, s’il y a bien un joueur qui a décidé d’augmenter son niveau de jeu, c’est Jayson Tatum. 16 points à 4/5 à 3-points et 4/4 aux lancers francs , un money time historique pour le joueur qui a littéralement sauvé la saison de Boston dans les dernières minutes de ce Game 6. Certes les Sixers ont foiré leur fin de match mais les Celtics n’ont pas vraiment été mieux en termes de création offensive et peuvent clairement remercier leur superstar.

Boston déroule avec un très bon pick posé par Tatum qui le rend très dangereux s’il s’écarte pour une position de tir ⇒ catch & shoot limpide pour faire le break pic.twitter.com/5vnLqR3WDq — Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) May 12, 2023

Les Sixers ont totalement foiré leur fin de match et ce passage à vide pourrait leur coûter très cher… Difficile de ne pas jeter la pierre sur le coaching staff lorsque l’on voit à quel point rien ne changeait après les temps-morts pris cette nuit. Manque d’ajustement d’autant plus flagrant lorsque Jayson Tatum se prend pour Michael Jordan dans les cinq dernières minutes…