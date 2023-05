Ce soir à 1h30, le Heat aura l’occasion de rejoindre les Finales de Conférence pour la seconde années consécutive, pour la troisième fois en quatre ans. Mais en face les Knicks veulent à tout prix revenir à la maison pour un Game 7 qui s’annoncerait historique pour leurs fans.

“Smoking on that Miami pack” Knicks fans still going crazy down 3-2💀 pic.twitter.com/o1QeJNW1Rv — Complex Sports (@ComplexSports) May 11, 2023



Est-ce que l’intégralité des gens qui aiment la vie veulent donc un Game 7 à New York ? La réponse est dans la question. Pour cela il faudra que Julius Randle soit sur le bon côté du courant alternatif et que les role players fassent le taf, on pense à Mitchell Robinson, ultra-important dans son duel avec Bam Adebayo, on pense à Josh Hart, effacé sur cette série et dont l’apport peut se révéler déterminant. Mais avant toute chose regardez à quel genre de scène on pourrait assister dans les rues de New York si les Knicks venaient à l’emporter ce soir :

On ne va pas vous la refaire indéfiniment : notre petit cœur ne cracherait pas sur un Game 7 lundi soir au Madison. Le Heat ne l’entend probablement pas de cette oreille, d’ailleurs ce soir c’est à Miami et pas à New York, alors rendez-vous à 1h30 pour le chant du cygne des joueurs de Tom Thibodeau… ou de nouvelles vidéos énergisantes.