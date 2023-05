Si ce soir le FC Bonheur espère voir les Knicks aller chercher un Game 7 au Madison, le BC Lakers espère pour sa part éviter ce genre d’ennui pour la fin de sa série face aux Warriors. En effet l’enjeu est simple : si les Lakers l’emportent ce soir ils sont en finale de Conférence face aux Nuggets, et s’ils perdent il faudra aller au Chase Center pour un Game 7 dimanche.

Encore une série qui peine à trouver son vainqueur, encore une série qu’on aurait bien laissé se poursuivre jusqu’au Game 12.

Ce soir les Lakers reçoivent donc les Warriors, 4h heure du matin heure française, et il vaudrait mieux pour eux que ce soit le dernier match de cette série. Mais avant de proférer quelconque menace, arguons tout d’abord que LeBron James, Anthony Davis et toute leur clique… ont largement les moyens de mettre le champion à terre dès ce Game 6.

Pourquoi ? Parce qu’ils sont à domicile déjà, et que cette saison les Warriors à l’extérieur ne représentent pas forcément la garantie de 48 minutes champagne. Parce que LeBron James n’a pas encore sorti son LeBron Game. Puis parce qu’ils possèdent en Anthony Davis une arme fatale, létale même, qui a prouvé par séquences dans cette série que personne à Golden State n’était capable de freiner ses ardeurs. Et parce qu’ils semblent posséder en tous points un roster complet et prêt à poursuivre une campagne de Playoffs déjà très réussie, malgré une saison régulière qui ne laissait augurer rien de bon une fois le printemps venu.

Mais attention car en face c’est une dynastie toute entière qui menace de s’écrouler, et les derniers gardes de celle-ci voudront à coup sûr la faire perdurer pour quelques semaine encore…

Les Warriors, champions en 2015, en 2017, en 2018 et en 2022, LeBronisés en 2016 et Leonardisés par les blessures en 2019, menés 3-1 il y a encore 48h et donc dans la position de pouvoir revenir à 3-3 pour offrir à nos mirettes ébahies un nouveau Game 7 entre LeBron James et Stephen Curry. Lors du Game 5 Draymond Green avait réussi à outplay la bête AD et le facteur X se nommait Wiggins (incertain ce soir), mais qu’on ne s’y trompe pas : c’est bien le chef Stephen qu’on attend ce soir, dans un match qui apparait comme l’un des plus importants de sa carrière pourtant déjà bien remplie.

L’heure ? 4h du tams. Le lieu ? Los Angeles. L’enjeu ? Une place en finale de Conf face aux Nuggets, comme en 2020, l’année du dernier titre des Lakers. A l’Est ? La belle probabilité d’une finale de Conf Celtics – Heat, comme en… 2020. Ça commence à faire beaucoup là non ?