Programme NBA : un Game 6 avec Klay Thompson, légendaire ?

Deux matchs cette nuit, et des enjeux qui dépassent tout ce qu’il est possible d’imaginer pour Golden State. Chez les Lakers, les Warriors vont tenter d’arracher un Game 7. Il faudra être debout, et oui, cette phrase ressemble presque à un ordre tant tout cela risque d’être épique. Et avant, ce sont les hommes de New York qui tenteront de forcer un ultime match, dans le chaudron de Miami.

Le programme

1h30 : Heat – Knicks (Game 6, 3-2)

4h : Lakers – Warriors (Game 6, 3-2)

Allez, on commence à l’Est de États-Unis. Un match au sommet – et pas le seul de la nuit – entre Heat et Knicks. Les premiers ont lâché du lest à New York ce mercredi, mais ont encore une balle de match à convertir au bercail. La salle va être bouillante, ça on connaît. Non, la principale inconnue, c’est surtout de savoir si tout les gars de South Beach répondront présent sur le terrain. Après avoir tapé les Bockers à l’expérience au Game 4, ils ont plié sous les assauts d’un Jalen Brunson infatigable au Game 5. Si infatigable que ça ? Pas sûr, et cela pourrait coûter la qualification à la Big Apple. JB a joué 48 minutes lors du dernier match… et pourrait accuser le coup à l’extérieur. L’heure des vacances pour Julius Randle et ses potes ? Rendez-vous à 1h30 pour avoir la réponse !

Game 6, Klay Thompson. Voilà ce sur quoi les Warriors pourraient bien devoir compter s’ils ne veulent pas que leur belle aventure en Playoffs s’arrête. Et au delà même d’une simple campagne de Playoffs : c’est peut-être cette équipe iconique de Golden State qui vit possiblement ses dernières heures. Les Warriors de Stephen Curry, c’est la jeunesse de la génération 2000. Pour empêcher la fin de cette période dans nos esprits ? Il faut que toute la troupe de Steve Kerr réponde présente, face à des Lakers qui ont de leur côté tout aussi bien compris l’importance de terminer le boulot ce soir. Un Game 7 à San Francisco ? Nah, même pas en rêve. On sait par quoi un succès des Angelinos passe : Anthony Davis au top, LeBron James partout, les role players adroits. Les trois ingrédients pour une qualification jusqu’ici méritée. Ah oui, détail pour les fans des Dubs : Andrew Wiggins est incertain lol.

