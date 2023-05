À quelques jours de la Loterie de la Draft, Victor Wembanyama a répondu à quelques questions sur le compte Twitter de la NBA. Parmi elles, celle qui concerne son 5 all-time des Français en NBA. Des évidences, mais surtout un invité qu’on n’attendait pas (du tout).

“Victor, quel est votre 5 all-time des Français en NBA ?”

Sans surprise, le nom de Tony Parker est sorti en premier. Meilleur joueur français de l’histoire du basket, six fois All-Star, quatre fois champion NBA, MVP des Finales et futur Hall of Famer, bref pas besoin de s’éterniser là-dessus. Wemby a également cité très vite le nom de Rudy Gobert pour le poste 5, là encore on pouvait s’y attendre sachant qu’on parle d’un triple All-Star et d’un triple défenseur de l’année, même si Joakim Noah aurait également pu prétendre à ce spot. Sur les extérieurs, Victor part sur Evan Fournier et Nicolas Batum, deux cadres de l’Équipe de France qui ont entre 10 et 15 ans de carrière dans la Grande Ligue. Solide.

Le dernier membre de ce 5 all-time des Français en NBA ? Vous pensez probablement à un joueur dont le nom commence par Boris et qui se termine par Diaw. Mais Victor Wembanyama a préféré choisir… Kevin Séraphin à la place du “Président” pour le poste 4, ce dernier tournant en 6 points et 3 rebonds en l’espace de 423 matchs NBA (sept saisons).

French #NBADraft Prospect Victor Wembanyama names his All-Time NBA French Starting Five! Watch Wemby play LIVE in the NBA App today at 2 PM ET! 📲 https://t.co/Oa3EmBQShp pic.twitter.com/hImyE0aiAa — NBA (@NBA) May 12, 2023

On ne sait pas si Wemby a voulu troller Boris, et on ne veut pas manquer de respect à Kevin Séraphin hein. Mais pour le coup, on a eu besoin d’une explication.

Boris Diaw est l’une des premières figures du basket français, en EDF bien sûr mais aussi pour son parcours NBA, lui qui s’est fait une place chez les grands à travers sa polyvalence et son intelligence de jeu. Boris, c’est 14 campagnes au compteur au pays de l’Oncle Sam, un titre de champion NBA avec les Spurs de Tony en 2014, un titre de MIP en 2006 sous le maillot des Suns, et l’un des trois joueurs français à totaliser le plus de triple-doubles en NBA (derrière Batum et Noah).

Ça méritait bien une place dans ton cinq Wemby…