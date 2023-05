Andrew Wiggins est incertain pour la rencontre de ce soir. L’ailier des Warriors a une douleur intercostale à la suite d’un choc subi contre LeBron James dans le match 5 et du côté de Golden State, on commence à s’inquiéter.

Pas la meilleur des nouvelles du côté de San Francisco, à l’heure où il faut aller gagner à LA pour toper un Game 7 : Andrew Wiggins est annoncé incertain pour le match 6 selon Anthony Slater, insider pour The Athletic :

Andrew Wiggins appeared to first show rib discomfort after this box out crack of LeBron James in the middle of the fourth quarter. Kept grabbing at his ribs the next few minutes. Costal cartilage fracture. His Game 6 status is in question.

— Anthony Slater (@anthonyVslater) May 12, 2023