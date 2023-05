Obligés de s’imposer pour prolonger leur série face à Denver, on pouvait s’attendre à ce que les Suns dominent dans l’intensité lors du Game 6 de cette nuit. Au lieu de ça, ce sont les Nuggets qui ont pris le rôle de l’agresseur et Phoenix n’a jamais réussi à répondre. Kevin Durant inclus.

Pendant les sept premières minutes du match, les Suns ont rivalisé avec les Nuggets, prenant même l’avantage 24-21. Et puis ensuite, un énorme trou d’air : un 17-0 terrible – pendant que Kevin Durant était sur le banc – a plongé les Suns dans le noir et Phoenix n’a plus jamais retrouvé la lumière, bien au contraire.

Face à une défense de Denver à la fois solide et agressive, KD, Devin Booker et le reste des Suns (sauf… Cameron Payne) ont bien galéré, tandis que la bande de Nikola Jokic a déroulé de l’autre côté du terrain. Cela s’est transformé en une leçon de basket, les Nuggets menant de près de 30 pions pendant une bonne partie du match.

“C’était naze. Une mauvaise sensation. C’était gênant” a notamment déclaré Kevin Durant après le match. “Les Nuggets sont arrivés sur le terrain et nous sont rentrés dedans, on n’a pas réussi à se relever. Il faut leur donner du crédit pour être une équipe disciplinée.”

“They came out and hit us in the mouth and we couldn’t recover.”

Kevin Durant gives credit to the Nuggets fast start. pic.twitter.com/toi3zYUzdR

— PHNX Suns (@PHNX_Suns) May 12, 2023