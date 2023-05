Après avoir chié dans la colle en fin de match contre les Celtics, les Sixers devront se déplacer à Boston pour un Game 7 qui s’annonce déjà épique. Si Jayson Tatum a été l’un des éléments clés de ce succès des Trèfles à Philadelphie, ce n’est pas l’unique raison de la défaite, à en croire James Harden. Pour la Barbe, l’équipe arbitrale a eu un rôle dans la déroute des siens.

Difficile d’être lucide après une telle fin de match. Imaginez juste : votre équipe gère la rencontre, et le mec nullos d’en face – qui jusqu’ici bombardait la planche – se met subitement à vous tabasser sans que vous ne puissiez rien y faire. C’est un peu ce qu’ont vécu les Sixers cette nuit. La conséquence ? Un Game 7 devra être joué, à Boston, devant un TD Garden sur son 32 pour l’occasion. Le prix à payer est lourd, et James Harden, auteur d’une partie très morose (13 points à 4/16 au tir), met la faute sur le corps arbitral, qui l’aurait empêché de trouver du rythme.

“Ce soir, ça a été frustrant car je suis le joueur qui subit le plus de fautes non sifflées, c’est un fait. C’est frustrant en tant que joueur. Quand les arbitres vous disent à la mi-temps qu’ils ont ‘manqué des fautes’… C’est juste ça. Il y a eu quelques fautes manquées qui m’auraient donné du rythme.” – James Harden

Dans les faits ? Ouais, il y a peut-être quelques coups de sifflets non donnés. En réalité ? Ce sont les Playoffs, et ça arrive des deux côtés. Le vrai scandale, c’est que Philadelphie n’ait pas su gérer sa fin de match et se retrouve désormais à devoir jouer un Game 7 à l’extérieur. L’apanage de ce genre de match ? C’est qu’il faudra se concentrer sur le JEU. Et pas sur les arbitres, pas sur Jean-Paul et sa vuvuzela dans le public. Toute déclaration similaire après le match de dimanche serait vue comme un aveu de faiblesse, alors plutôt que de se réduire à ça, les Sixers ont plus à gagner en se défonçant pendant 48 minutes.

