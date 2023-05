Très bon cette nuit avec les Warriors, Andrew Wiggins a enfin tenu le rôle que l’on attendait de lui : tranchant offensivement pour décharger Stephen Curry du scoring, dur défensivement pour aider son équipe à prendre l’ascendant psychologique. Avec 25 points, 7 rebonds et 5 passes, il a permis au Warriors de forcer un Game 6.

Briller au meilleur moment, tel est le crédo d’Andrew Wiggins. On se souvient tous de son Game 5 en Finales l’an passé, lors duquel il avait mangé les Celtics et donné une balle de match aux Warriors dans la série, qui se convertie à Boston quelques jours plus tard. Cette nuit, il a profité de la situation de Golden State, dos au mur, pour se révéler et pondre un match de haut standing. Au total ? 25 points, 7 rebonds, 5 passes, le tout à 10/18 au tir. Propre

D’abord dans l’impact offensif, il a été capital. Utilisant enfin son corps pour aller cisailler la défense des Lakers, il a ensuite profité des ajustements de Steve Kerr. Souvent placé en 1 contre 1 au poste contre Austin Reaves, il n’a fait qu’une bouchée de son vis-à-vis. Le capital confiance gonflé au maximum. Une bonne chose pour le prochain match, sans doute le plus important de la saison de Golden State. Et surtout, pour des joueurs comme Stephen Curry ou Klay Thompson, un tel match de Wiggins permet de se détacher du scoring pour utiliser plus d’énergie à la création. Un vrai bonus pour San Francisco.

Défensivement, il a suivi avec brio les ordres de Kerr, étant bien placé dans les aides, notamment sur Anthony Davis. Il s’est aussi occupé de LeBron James, épisodiquement. Des tâches très difficiles mais gérées avec brio, puisque les Lakers ont perdu la rencontre. On attend désormais une performance similaire au Game 6. Et cette fois, elle ne sera pas optionnelle mais bien obligatoire pour que les Dubs s’accrochent à leur rêve de doublé.