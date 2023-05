Absent lors de la défaite de Miami dans le Game 2 à New York, Jimmy Butler continue de soigner sa cheville. Jouera-t-il la troisième manche demain en Floride ? Pour l’instant rien n’a été annoncé, mais visiblement on est optimistes dans le camp du Heat.

Depuis le banc, mardi au Madison Square Garden, Jimmy Butler a vu ses copains rivaliser vaillamment avec les Knicks, avant de craquer en fin de match face aux assauts de Jalen Brunson et Josh Hart. Quelque chose nous dit que cela a motivé encore plus Jimmy pour revenir le plus vite possible.

Ce retour, il pourrait bien se faire demain, pour le très important Game 3 à Miami (1-1 dans la série). En effet, d’après Barry Jackson du Miami Herald, le Heat est “optimiste” concernant une participation de Butler à la rencontre. Sauf rechute, Jimmy Buckets a donc de bonnes chances d’être sur le parquet floridien pour aider Miami à rependre le contrôle de la série.

Barring a setback, there’s optimism that Jimmy Butler will be able to play in Saturday’s Game 3, per @flasportsbuzz pic.twitter.com/k0HaL7gkn8 — NBACentral (@TheNBACentral) May 4, 2023

Butler voulait déjà participer à la deuxième manche, mais la victoire du Heat lors de la première rencontre et les six jours d’écart entre le Game 1 et le Game 3 ont convaincu Miami de ne pas le faire jouer. Jimmy a ainsi pu soigner sa grosse entorse durant toute la semaine, et on espère qu’il sera pas loin des 100% demain soir si sa participation se confirme.

Pour rappel, depuis le début des Playoffs, Jimmy Butler tourne à… 35,5 points (58,5% au tir, 42,9% à 3-points), 6,8 rebonds, 4,7 passes et 1,8 interception par match. Honnête.

Source texte : Miami Herald