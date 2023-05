Match capital ce soir à Miami. Après avoir assuré le coup lors du match 3, le Heat doit confirmer sa (très) grande forme dans ces Playoffs 2023, après avoir récupéré l’avantage du terrain à New York. En cas de victoire ce soir à la maison, Jimmy Butler et sa bande prendraient une très grosse option sur les Finales de Conférence.

Souvenez-vous. Miami avait perdu sa première rencontre de play-in contre… Atlanta. Depuis, deux petites défaites en Playoffs et voila Miami à deux rencontres des finales de conférence Est. Un parcours impressionnant, et une équipe portée par un Jimmy Butler totalement injouable sur cette campagne. Un upset magnifique contre les Bucks, une maitrise de patrons face aux Knicks, et South Beach mène donc 2-1 face à New York et pourrait confirmer ce soir l’avantage du terrain glané au Madison Square Garden lors du match 2. Un parcours inattendu mais pas moins mérité tant Miami fait preuve de constance et de solidité depuis trois semaines.

En face, New York est un peu paumé et s’empale contre le mur floridien depuis deux rencontres. 86 petits points lors du match 3 et une impuissance à faire pâlir tous les quarantenaires en manque de confiance, et les deux dernières rencontres ont surtout fait ressortir certaines lacunes collectives du côté de la Grosse Pomme. Jalen Brunson se démène mais commence à piocher, et autour… pas grand chose. Julius Randle qui revient de blessure est encore un peu en travers (10 points lors de la dernière rencontre à 4/13 au tir), R.J Barrett continue se souffler le chaud et le froid et le banc réduit des Knicks n’a pas l’apport escompté. En bref, il va falloir une grosse performance collective ce soir pour que les Knicks ne se retrouvent pas (déjà) en danger dans cette série. La défense du Heat use et fatigue New York qui a déjà beaucoup bataillé dans ces Playoffs, notamment contre les Cavs où l’intensité des cinq rencontres commence à se payer alors qu’à Miami ça semble presque… dérouler et on se permet même de faire sortir du bois des facteurs X inattendus comme Max Strus par exemple. Bam Adebayo fait un chantier monstre dans la peinture et Kevin Love en bon papa drive tout ce beau monde direction les finales de conférence.

Le match de ce soir est donc décisif pour la suite de la série. Assistera-t-on à un retour des Knicks à 2-2 avec de nouveau l’avantage du terrain pour NYC… ou un break presque définitif du Heat devant le public botoxé de South Beach ? Rendez-vous cette nuit à 1h30 pour le savoir, avec des cernes mais avec le sourire.