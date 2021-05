NBA Playoffs 2021 – Preview Knicks – Hawks : deux revenants, et clairement l’une des batailles les plus excitantes de ce premier tour

Les deux n’avaient pas vu les Playoffs depuis quelques temps, les deux ont donc très faim et veulent marquer l’histoire de leur franchise. Ce sera une bataille inattendue, mais ce sera une sacrée bataille quand même.

12 décembre 2020 : « eh mais mon gars miskine les Knicks il vont encore faire une saison éclatée c’est insupportable. Les Hawks aussi, éclatés au sol, Trae va la jouer solo pour finir la saison à tanker ». 23 mai 2021 : « La série de l’année les amis, la meilleure équipe de football, de baseball, de rugby et de basketball confondus contre Atlanta les amis, ça c’est des vrais Playoffs, ça, ça va être vilain. Fan since day one ! ». Plus sérieusement, quelle belle surprise de voir une franchise de New York qui dérivait à la perte se retrouver à la quatrième place de l’Est. On le dit et on le redit, même s’ils ne gagnent pas le titre cette saison, on veut une bannière dans les rafters du Madison Square Garden avec inscrit : Knicks 2020-21, meilleure équipe du monde. Ce même Madison Square Garden qui pourra d’ailleurs accueillir, puisque les bockers ont l’avantage du terrain… 13 000 fans ! Pour rappel, les fans au MSG c’est un peu comme les fans du Borussia Dortmund, ils ne gagnent pas mais ils sont chauds de chez chauds. Ces supporters qui ne pourront néanmoins pas voir l’un de leurs chouchous, Mitchell Robinson, blessé depuis le 27 mars au poti peton. Des Knicks qui ont eu le temps de s’habituer à son absence, qui ont eu le temps de se rendre compte du bust qu’est Obi Toppin, dans un premier temps,a vant de comprendre qu’il fallait être patient, avant de le voir sortit peu à peu de sa boîte, timidement mais sûrement. Côté Atlanta ? Cam Reddish ne pourra sûrement pas revenir sur les parquets pour ce premier tour, lui qui faisait un bon début de saison mais qui s’est blessé en février. De’Andre Hunter a en revanche fait son retour récelmment après son opération du genou, un retour qui fait du bien dans une période où on a bien besoin.

Petit retour sur la saison de NY maintenant : comment ne pas être dithyrambique et chanter les louanges de la plus belle histoire du sport ? Grâce à Leon Rose et Scott Perry, nous avons officiellement (pour le moment) fini de nous moquer de cette franchise, un petit peu la Choupo-Moting du basket, passée en un claquement de Malabar de zéro à héros. Quatrième place à l’Est pour un bilan positif de 41 victoires et 31 défaites, et l’arrivée de Tom Thibodeau qui a très clairement imposé ce qu’il savait faire. Thibs qui a fixé comme atout/objectif/qualité principale la défense, et dernière nouvelle c’est bien la défense qui fait gagner des matchs. Si on rajoute à ce super coach un futur Most Improved Player, un Julius Randle devenu Julius Handles, un effectif également très bien rôdé grâce notamment à l’arrivée à la mi-saison de Derrick Rose, tous ces ingrédients aboutissent finalement à 96’ Bulls, et toute équipe a l’air bien fade après cet hymne à la greatness.

Les Hawks ? Bim badaboum : Trae Young, Danilo Gallinari, John Collins, Lou Williams, Bogdan Bogdanovic, Clint Capela, et le valeureux Nate McMillan à la baguette. La franchise se place à la cinquième place de l’Est avec le même bilan que les Knicks et a bien rectifié le tir après un début de saison gâché par les blessures et par la relation entre les joueurs et leur ancien coach Lloyd Pierce. On aura pu voir cette saison une réelle évolution de Trae Young, qui a un tout petit peu arrêté de tirer du milieu de terrain dès qu’il faisait un dribble derrière le dos. Ses performances sont un chouïa moins incroyable mais c’est parce qu’il fait désormais passer le collectif avant ses grigris (pas pour autant qu’il ne nous gratifie pas de temps en temps d’une ou deux douceurs), résultat ça paie et ça… Playoffs, du verbe Playoffer. On se répète mais personne n’attendait ces deux équipes aussi haut, et pour être tout à fait complet on rajoutera que les nouillorquais ont récupéré la quatrième place grâce au tiebreaker puisqu’ils ont remporté cette saison les trois matchs de régulière en tête-à-tête.

Le sel ? Il arrive également en courant puisque Nate McMillan a pu dire récemment lors d’une interview que la NBA « voulait » que New York soit en Playoffs. dénonçant également le déplacement du match au dimanche, en prime-time, ceci prouvant bien les intentions de Tonton Silver à l’égard de la franchise new-yorkaise. Nate a donc été censuré réprimandé de 25 000 dollars, pour avoir dit… la vérité, mais faut bien se remplir un peu les poches aussi. La matchup s’annonce en tout cas intéressante avec une équipe qui semble plus offensive contre une équipe à l’ADN défensive. Frank Ntilikina va tenter de lockdown Trae Young, Taj ‘Monstro’ Gibson va pallier l’absence de Robinson, tout comme Nerlens Noel qui apporte une très bonne énergie et une défense importante pour son équipe. On espère que Julius Randle continuera à être monstrueux pour cette série et que Derrick Rose sera inspiré de retrouver les Playoffs, alors que R.J. Barrett et Trae Young en profiteront sans doute pour prendre en maturité, eux qui ont déjà montré une belle évolution cette saison.

L’histoire est belle, le combat sera beau, Taj Gibson est beau. La bagarre commence ce soir à 1h et une question nous taraude : les Knicks prouveront-ils qu’ils sont la plus belle chose qui nous soit arrivé depuis l’invention du kebab ?

Le programme de la série