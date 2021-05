Pas de suspension pour LeBron James malgré sa violation du protocole COVID : le King sera bien là d’entrée pour défendre son trône

C’est la petite breaking news qui a animé notre journée d’hier avant même le début des matchs de Playoffs. LeBron James a enfreint le protocole sanitaire de la NBA au cours de la semaine, et on a donc commencé à se poser des questions par rapport à sa disponibilité pour le début de la série entre les Lakers et les Suns. Les fans de Los Angeles peuvent être rassurés, il sera bien là ce soir pour le Game 1.

C’est Dave McMenamin d’ESPN qui avait initialement balancé la petite bombe samedi : en participant à un événement promotionnel pour une marque de tequila qu’il soutient, tout ça en compagnie de Drake, Michael B. Jordan et d’autres grands noms du show-biz, LeBron James a commis une violation du protocole COVID de la NBA. Et qui dit violation du protocole COVID de la NBA dit sanction potentielle. Certes, pour participer à cette petite soirée privée qui s’est déroulée avant la rencontre opposant les Lakers aux Warriors mercredi lors du play-in tournament, il fallait soit être vacciné, soit débarquer avec un résultat de test négatif, ce qui limite bien entendu les risques de contamination. Pour autant, ça reste une violation d’après la Grande Ligue et si l’on en croit un porte-parole de cette dernière, la NBA a transmis le message aux Lakers. LeBron James va-t-il être suspendu ? Sera-t-il placé à l’isolement pour 10 à 14 jours comme d’autres joueurs avant lui ? LeBron, qui refuse toujours de s’exprimer sur son statut concernant la vaccination, va-t-il vraiment rater le début des Playoffs ? Voilà le genre de questions qu’on se posait samedi. La menace semblait réelle (non) et on flippait tous à l’idée de voir un début de série Suns – Lakers sans le King (toujours pas). Adrian Wojnarowski d’ESPN a ensuite donné des nouvelles de cette affaire et là, énorme surprise : le King ne sera pas suspendu. Alors ça, franchement, on ne s’y attendait pas du tout. La raison évoquée ? C’est LeBron James et la NBA ne peut pas se permettre de débuter les Playoffs sans lui, « La nature de l’événement – en extérieur, sous condition de vaccination / test, pas d’exposition avérée – fait de cette violation une violation moins importante qui ne représente pas une menace de contamination du virus ». D’accord.

LeBron James won't be suspended for protocols violation, sources tell ESPN. Nature of event didn't rise to a threat level of virus spread, as described in @McTen's story below. Suns-Lakers Game 1 on Sunday. https://t.co/nEAcnBsbvv — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 22, 2021

In regards to @mcten’s overnight report: I’m told LeBron’s health and safety violation will not affect his availability this weekend. The nature of the event — outdoors, testing/vax requirement + no known exposure — make it a lesser violation. https://t.co/I34JHCl26r — Bill Oram (@billoram) May 22, 2021

Voilà voilà, vous en faites ce que vous voulez mais ce qui est sûr, c’est que LeBron James sera bien sur le parquet de la salle des Suns ce dimanche pour le Game 1 de la série. On ne va pas se mentir, une absence du King aurait bien plombé ce début de Playoffs, des Playoffs qui sont partis sur les chapeaux de roues avec un premier match épique entre les Bucks et le Heat. La série opposant Phoenix aux Lakers est l’une des plus attendues de ce premier tour car on a envie de voir si Chris Paul et ses copains – auteurs d’une superbe saison – peuvent se farcir les champions en titre, guidés par James et Anthony Davis mais seulement septièmes au final à cause des blessures de leurs superstars.

C’est officiel, LeBron James va pouvoir entamer la défense de son trône ce soir du côté de Phoenix, dans un Game 1 qui promet d’être assez chaud dans le désert de l’Arizona. Et ce n’est pas le protocole sanitaire qui va venir empêcher ça.

Source texte : ESPN / The Athletic