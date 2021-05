NBA Playoffs 2021 – Preview Suns – Lakers : LeBron James veut une cinquième bague, et la première étape sera d’éliminer Chris Paul

Playoffs Time ! Après une saison épuisante, usante, chaotique, le moment tant attendu est enfin arrivé. Nous y sommes, les Playoffs sont là, et aujourd’hui, à l’heure non pas du café mais du dessert, il y aura du très très lourd avec l’entrée en lice face aux Suns… du champion en titre, les Lakers. Chris Paul vs LeBron James : tiens, tiens, comme on se retrouve… mais pour la première fois en Playoffs.

« Le ciel est jaune comme les Lakers » a dit un jour un grand philosophe. Et c’est bien pour ça que comme le rapporte Bleacher Report, on se retrouve pour la première fois en trente ans avec un spot 7 (les Lakers) favori face un spot 2 (les Suns) chez les bookmakers. Les Lakers partent avec une côte à -150, c’est-à-dire que si vous pariez 150 euros vous n’en gagnerez que 100, et certains commencent même déjà à placer un billet sur les Angelinos qui conservent… leur titre, ce qui serait sans aucun doute l’un des plus grands exploits statistiues collectifs de l’histoire. Mais on n’en est pas encore là puisque nous n’en sommes qu’aux prémices avec ce premier tour des Playoffs 2021 entre Los Angeles et Phoenix. Deux joueurs vont d’ailleurs à cet occasion se retrouver pour la première fois en face à face à cette période de l’année, et ils doivent connaître tous deux ce grand philosophe cité précédemment qui a également dit un jour « je rêve d’une bague en diamant comme Allen et Carmelo« , c’est-à-dire ce que se dit Chris Paul tous les matins en se rasant, et « je ne suis un pas un joueur, je suis le jeu« , c’est-à-dire ce que se dit LeBron James tous les matins en taillant sa barbe.

Allez, on vous parle d’un temps pas si lointain mais que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. A l’été 2015, LeBron James, Chris Paul, Carmelo Anthony et Dwyane Wade sont ensemble en vacances. Une image, celle de la femme de D-Wade, Gabrielle Union, aux côtés de son mari, de LBJ et de CP3, tous sur un bateau en forme de banane, fait le tour de la planète NBA. Malgré l’absence de Carmelo sur la photo (sans doute en train d’effectuer le cliché), le « Banana Boat » matérialise l’amitié qui lie les quatre superstars de la NBA, noyau dur de la médaille d’or de Team USA aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Tous ont clamé à un moment ou à un autre leur envie de former ZE superteam, celle où ils seraient réunis sous le même maillot et prêts à conquérir une bague entre copains comme cochons. La retraite de Wade en 2019 a définitivement mis fin à ce rêve, qui a connu toutes les rumeurs possibles et inimaginables de trades pour le réaliser. Et en ce 23 mai 2021, deux membres du Banana Boat, LeBron James et Chris Paul, vont donc se retrouver adversaires pour la première fois en Playoffs. L’occasion pour le King de glisser un petit mot sympa envers son compagnon de bateau banane, avant les retrouvailles sur le parquet de la PHX Arena.

LeBron, Chris Paul et Carmelo Anthony qui sont présents pour le dernier match de la carrière de Dwyane Wade 👏🔥👏🔥👏🔥 pic.twitter.com/t8JdLxLlfx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2019

« Ce sera comparable à affronter Rajon Rondo ou Draymond Green en Playoffs. C’est pareil parce que ce sont des joueurs à l’immense intelligence de jeu et des féroces compétiteurs en même temps. Dès que j’affrontais Rondo par le passé, je savais que je devais évoluer à mon meilleur niveau techniquement, mais aussi psychologiquement. Même chose avec Draymond et les Warriors. Donc cette expérience avec ces deux-là va clairement m’aider car je sais que Paul est un compétiteur et un joueur avec un gros Q.I. basket. » — LeBron James à ESPN.

Trêve de retrouvailles LBJ/CP3, le duel sera aussi et surtout celui entre les Suns et les Lakers. Et un Suns/Lakers en Playoffs, il faut remonter à quelques années pour tomber sur le dernier puisque c’était évidemment en 2010, en Finale de Conférence. L.A. s’était alors imposé 4-2, grâce notamment à un buzzer beater improbable de Metta World Peace Metta Sandiford-Artest Ron Artest dans le Game 5, synonyme de coup de massue définitif sur la tête des hommes d’Alvin Gentry. Dix ans plus tard et après avoir fréquenté les bas fonds de la Grande Ligue, revoilà les Suns renaître tel le Phoenix phénix grâce au travail de Monty Williams, qui a remis l’Arizona sur la carte des Etats-Unis. Contre toute attente, ce sont bien les Suns qui auront le statut de supérieur hiérarchique dans cette série, après une saison exceptionnelle conclue à seulement une victoire de la meilleure équipe de la Ligue, le Jazz (52-20). Phoenix n’a perdu que trois fois sur ses douze derniers matchs de régulière et les Lakers ont connu un trou d’air fin avril-début mai, avec seulement deux victoires en dix matchs. La Cité des anges a accusé le coup des bobos d’Anthony Davis et LeBron James et sans ses deux cadors, il manque évidemment l’essence (au sens propre et figuré) de l’équipe de Frank Vogel. Les Lakers restent néanmoins sur six victoires consécutives dont une pas du tout donnée face aux Warriors en play-in, parachevée par un game winner à dix mètres et à l’aveugle du King.

La bande à James-Davis et la bande à Paul-Booker se sont affrontées trois fois cette saison, pour deux wins de cette dernière. LBJ avait planté 38 points début mars mais n’avait rien pu faire face au quintuor (Saric, Bridges, Ayton, Booker, Crowder) à au moins quinze points des Suns. Fin mars, les Arizoniens avaient remis ça avec un Deandre Ayton (26-8-2), un Devin Booker (26-9-4) et un Chris Paul (11-10-13) en jambes, mais lors d’un match où le duo star de L.A. avait brillé par son absence. La dernière confrontation entre Phoenix et Los Angeles remonte à dix jours, celle où The Unibrow avait tout épilé sur son passage en finissant en 42-12-5 pour une large victoire des siens 123-110.

Clap de fin pour cette preview de cette série entre les champions en titre et des champions en herbe. Qui va prendre l’ascendant en remportant ce Game 1 ? Nous verrons bien mais une chose est sûre : c’est bien l’une des affiches – voire THE affiche – les plus alléchantes de ce premier tour des Playoffs 2020-21.