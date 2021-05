Playoffs NBA 2021 : Suns – Lakers, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 2 jours. C’est notre dernière folie alors accrochez-vous et dégagez un peu de temps dans vos agendas ce week-end parce qu’on a plein de choses à dire dans l’Apéro TrashTalk avant le début de ces Playoffs NBA 2021. Deux jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on enchaîne avec la série la plus hype de ce premier tour toutes Conférences confondues.

Pour retrouver toutes les vidéos oscarisées de notre chaîne c’est par ici

Une série entre les Lakers et les Suns au premier tour, ça n’était pas complètement inenvisageable au début de la saison. Mais personne n’aurait pu prédire que l’avantage du terrain serait détenu par Phoenix avec un tel écart de place entre les deux. Passer du trophée Larry O’Brien à un play-in tournament hyper piégeux contre les Warriors, ça a dû faire tout drôle à Los Angeles qui n’est pas passé très loin d’une grosse frayeur contre Stephen Curry. Malheureusement pour les Cactus, avoir le deuxième meilleur bilan de la Ligue n’assure pas d’éviter de jouer les champions en titre dès le début des Playoffs. Avec LeBron James et Anthony Davis de retour en forme, les Angelinos ne visent rien d’autre que le back-to-back. Mais cette malchance pourrait finalement être une bonne chose pour les troupes de Monty Williams si l’on en croit Jared Dudley. En effet, il vaut mieux prendre les Lakers maintenant que dans un mois, quand la machine sera lancée. De toute façon, on peut compter sur Chris Paul et Devin Booker pour ne pas se rendre sans essayer de se battre.

Fauteuil, limonade fraiche, ventilo ou gros plaid selon le temps qu’il fait chez vous, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.