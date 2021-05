Suns – Lakers, les pronostics de la rédaction : on y a mis tout notre cœur, mais ça s’annonce difficile pour les Suns

Lakers – Suns c’est le numéro 2 contre le numéro 7 à l’Ouest, mais c’est surtout le champion en titre essoufflé face à des champions en herbe aux dents longues. LeBron James et Anthony Davis face à Mikal Bridges et Jae Crowder, LeBron James et Anthony Davis face à Chris Paul et Devin Booker, Deandre Ayton face à Andre Drummond et Marc Gasol. Qu’est-ce qu’on en pense ? Ca se passe jsute en dessous.

Giovanni

Quelle série ! Mon dieu quelle série incroyable nous attend, une match-up aussi dommageable pour les Suns qu’elle peut s’avérer fondatrice, aussi utile pour les Lakers qu’elle pourrait virer au dramatique. En dehors des considérations de classement qui ne veulent plus dire grand chose si ce n’est que les Suns joueront plus souvent dans l’Arizona qu’en Californie. Y’a du All-Star de partout, y’a du futur Hall Of Famer, y’a un mec en quatre lettres majuscules ou pas loin, et voilà donc une série qui, pour moi… ira en sept manches. Et qui dit sept manches dit… 35/12/14 de LeBron James au Game 7, et une qualif à l’arrache des champions face à des Suns héroïques dans la défaite. La malchance au tirage, mais n’oubliez jamais que si Chris Paul reste l’un des plus merveilleux joueurs de basket de son époque (de l’histoire aussi), il est également l’un de ses plus beaux losers, et ça ne changera pas tant qu’il ne rejoindra pas… LeBron et son fils en 2024. Lakers 4 – Suns 3

Nico

Sans doute pour la première fois de l’histoire, le numéro 7 est généralement considéré comme le favori face au numéro 2. Les Lakers de LeBron James et Anthony Davis ont réussi à arracher leur qualification face aux Warriors lors du play-in tournament et vont désormais débarquer dans l’Arizona pour affronter la bande à Chris Paul. Et malgré tout le respect que j’ai pour la saison des Suns, je vois les champions en titre assumer leur statut. Ils ne sont peut-être pas encore au top, LeBron n’est peut-être pas au mieux physiquement, mais avec AD et l’expérience du champion qui accompagne les Lakers, ces derniers prendront le dessus sur une équipe solide collectivement mais qui manque de vécu en Playoffs. Je mise Lakers en six manches, je ne serais pas surpris si ça se prolonge jusqu’à un septième match, mais j’ai du mal à voir le tenant du titre être en vacances dès début juin. Lakers 4 – Suns 2

Ben

C’est quand même pas de chance pour les Suns qui doivent presque regretter d’avoir fait une aussi belle saison pour tomber sur les champions en titre dès le premier tour. Mais comme Jared Dudley l’a très bien dit, il vaut mieux jouer les Lakers maintenant que dans un mois. Quand on voit le tir miraculeux du King pour se débarrasser des Warriors au play-in, on se dit que Los Angeles n’est pas totalement intouchable. Malheureusement pour les Suns, le manque d’expérience autour de Chris Paul et le fait que la plupart de l’effectif découvrira les Playoffs cette année ne joue pas en leur faveur. Le septième seed des Lakers n’est qu’un leurre et même si les Cactus devraient vendre chèrement leur peau je n’imagine pas LeBron James et Anthony Davis se faire sortir comme ça. Lakers 4 – Suns 2

Alex T

Il y a meilleur tirage que de choper le champion en titre au premier tour, avec l’avantage du terrain ou non. La régulière des Suns a été magnifique mais le championnat n’a rien à voir avec les Playoffs et il y a quand même beaucoup d’inexpérience dans ce groupe. Je vois des matchs très disputés mais des Lakers qui réussissent quand même leur coup avec un premier thriller dans cette postseason. La défense des Angelinos et le gap en expérience entre les deux groupes étant les facteurs qui feront pencher la balance. Personne n’en voudra à Monty Williams et les siens, le fait de revenir à ce niveau-là et de mettre en difficulté un cador est déjà un bel accomplissement. Par contre, je mise sur les Lakers en partant du principe que les leaders ne sont pas à 50% mais prêts à en découdre, sinon ça risque d’être très compliqué face à une équipe qui jouera libérée et sans pression. Lakers 4 – Suns 3

Arthur

Quoi de plus rageant que de terminer avec le second meilleur bilan de NBA, pour finalement être outsider dès le premier tour ? La régulière des Suns laisse derrière elle une odeur de tarte tatin cuisinée par l’ancêtre, un brin rassurante. En face, c’est le Bronx sur Hollywood Boulevard. Les Lakers du vieux mammouth sont bien en deçà du niveau affiché en début de saison et la victoire sur les Warriors appuie pourtant de nombreuses craintes. L’énigme Andre Drummond est toujours insoluble, Anthony Davis est maladroit comme bonjour et Dennis Schroder déçoit lorsqu’il débute une rencontre. Mais Chris Paul et ses petits jeunots le savent, quand on est invité à la table du Roi ce n’est pas pour bouffer avec les pieds. La constance et la solidité du collectif orchestré par Monty Williams laissent à penser que les Suns peuvent défaire une équipe en manque de rythme. Et puis, opposer Andre Drummond et Deandre Ayton révélera parfaitement les manquements du pivot pourpre. Il a coûté cher à ses partenaires en fin de saison, il leur coûtera davantage dans cette série. Suns 4 – Lakers 3

Alex D

Champion en titre rime avec obligation de résultats et faire honneur à la bague remportée il y a quelques mois, quelle que soit d’ailleurs la place à laquelle ce dit champion a terminé la saison régulière suivant son sacre. Mais il faut être réaliste, les deux titans des Lakers 2020 sont loin d’être au top de leur forme et n’ont de cesse d’être embêté par les bobos. Et ce n’est pas un game winner de LeBron James sur une jambe, sur une seule cheville et avec un seul œil, pour passer le cap du du play-in, qui m’a rassuré sur ce que les Lakers étaient capables de faire. Certes, le classement de la saison ne veut pas vraiment dire quelque chose entre ces deux équipes respectivement deuxième et septième de la Conférence Ouest, tant les Lakers ont connu moult péripéties et se retrouvent enfin au complet pour affronter les Suns. On le sait aussi, Chris Paul est maudit avec les Playoffs et Devin Booker n’est pas le plus expérimenté en la matière. Le dernier Lakers-Suns (123-110) aura donné un avant-goût de ce qu’il pourrait se passer pendant la série mais je vois bien le doux rêve d’exploit des Lakers, à savoir passer de septième de Conf’ à NBA Champ’, s’effondrer cruellement au match 7 sur un vieille claquette de Deandre Ayton. Suns 4 – Lakers 3

Clément

Alors certes, les Suns retrouvent les Playoffs après de longues années de disette et leurs dents longues vont probablement rayer le beau parquet du Talking Stick Resort Arena. Mais vous pensez vraiment que le champion en titre qui retrouve LeBron James et Anthony Davis pour les hostilités va se laisser marcher dessus ? A priori non… Désolé chers Soleils, mais vous êtes clairement au mauvais endroit au mauvais moment. Si Chris Paul connaît bien ces joutes, il s’agit d’un dépucelage pour Devin Booker, Deandre Ayton et bien d’autres, et ce manque d’expérience peut coûter très cher face au monstre à deux têtes des Lakers, même avec des organes en moins. Alors attention, les Suns sont tout sauf des enfants de chœur, leur peau sera chèrement vendue et Devin Booker souhaitera activer le mode pyromane, mais niveau talent, les Pourpre et Or n’ont absolument rien à leur envier bien au contraire. A l’usure, je vois les Lakers passer même si Deandre Ayton pourrait bien déguster de la marmelade d’Andre Drummond chaque soir. Lakers 4 – Suns 2

Max

Les incertitudes sont grandes autour de cette série et comment analyser l’équipe des Lakers en l’état actuel des choses. LeBron n’est pas remis à 100% de sa blessure et son match de play-in a définitivement montré sa gêne. Anthony Davis a lui repris quelques couleurs. Et comment faire face à ce duo de champion pour les Suns ? Si Mikal Bridges et Jae Crowder ont des atouts à faire valoir pour freiner les deux champions, on a bien vu lors des finales 2020 que Crowder a été bien en difficulté pour défendre Davis. L’intérieur angelino sera un cauchemar à défendre pour les Suns, il éloignera sûrement Ayton du cercle ou profitera de son avantage de taille face à Crowder. Mais chez les Cactus, il y a des atouts à faire valoir. Devin Booker aura à cœur de montrer son aptitude à se surpasser en Playoffs, lui qui connaît sa première postseason en carrière. Chris Paul, habitué du rendez-vous, voudra dicter le tempo de la rencontre, qui risque lui aussi d’être un élément clé de l’opposition. Les bancs des deux équipes sont eux aussi des points forts des Lakers et des Suns et, au vu de ce qu’ils nous ont montré en saison régulière, on peut s’attendre à une match-up équilibrée. Cela étant dit, parier contre LeBron James en Playoffs me semble être un petit peu présomptueux et je pense que les Lakers, autour de leur duo, trouveront la faille dans la défense arizonienne. Lakers 4 – Suns 2

Gustave

Désolé Chris et Book mais c’est vraiment pas de chance, d’autant plus le gars BronBron a l’air d’être reparti en mode Playoffs 2018 avec son tir en play-in contre les Warriors. On risque d’avoir un très beau duel de pick-and-roll entre les duos LeBron / AD et Chris Paul / Ayton, Devin Booker risque d’être littéralement trop fort mais bon, chaque année c’est la même chose, comme les plans pourris du nouvel an, chaque année Monsieur King James décide d’être le GOAT et file tout droit en finale. Je pense nanmoins que cette série sera celle… d’Anthony Davis, on va également se rendre compte que Dédé Drummond ne vaut pas un clou on verra ce bon Kyle Kuzma se faire marcher dessus par Devin Booker et ça, je suis prêt à payer pour voir ça. Mais restons sérieux, Phoenix risque de prendre, allez, deux matchs, un avec une très belle perf de D-Book, une autre à l’expérience de Chris Paul, et ils ne pourront pas faire grand chose d’autres. Lakers 4 – Suns 2