Sixers – Wizards, les pronostics de la rédaction : les Wizards vont nous ambiancer, mais faut quand même pas pousser

Après une première nuit de Playoffs haute en couleurs, place sans plus attendre au Day II, avec quatre nouvelles séries qui débuteront ce soir, dès 19h. Qui dit série de Playoffs dit pronostics de la rédaction, et on attaque pied au plancher avec une première match-up à analyser : Sixers vs Wizards.

Giovanni

Alors on a beaucoup ri avec les Wizards, ça a même, parfois, envoyé du gros basket, mais alors là messieurs, on passe sur un autre genre de compétition. Russell Westbrook et Bradley Beal ont la possibilité de performer mais le premier sera diablement défendu et le deuxième n’est pas dans la forme se sa vie, alors qu’en face Joel Embiid ne rencontrera absolument aucun problème pour construire des villes entières dans la tête de ses « défenseurs », alors qu’en face l’une des défenses les plus féroces de toute la Ligue se fera un malin plaisir à faire déjouer l’attaque des Sorciers, alors qu’en face le supporting cast est rompu à ce genre d’évènement, alors qu’en face on pourrait continuer pendant des heures. Envie de mettre un match aux Wizards afin de les remercier pour les travaux, mais dans ma tête tout est clair : on part sur un sweep et un émoji balai laissé par Jojo sur Insta, en commentaire d’une publication de Russell Westbrook bien sûr. Sixers 4 – Wizards 0

Nico

Les Wizards représentent la belle histoire de la fin de saison et il est clair que Washington débarque en Playoffs avec un gros momentum sous l’impulsion de Mister Russell Westbrook. Pas vraiment le genre d’équipe qu’on veut rencontrer lors d’un premier tour de Playoffs mais les Sixers sont bien trop solides pour se faire bouger par les hommes de la capitale. Défensivement c’est très fort, collectivement c’est solide, et puis il y a un mec nommé Joel Embiid qui risque de tout détruire sur son passage dans cette série. On aime bien ce que fait Daniel Gafford chez les Wizards mais restons sérieux deux secondes, rien ni personne ne pourra arrêter Jojo. De plus, je ne suis pas rassuré par rapport à l’état de santé de Bradley Beal, qui doit faire avec un petit bobo à l’ischio pouvant potentiellement le gêner dans cette série. Au final, je donne un match aux Sorciers parce qu’ils le méritent et que leur attaque peut exploser à tout moment, mais ils n’évoluent pas dans la même cour que les Sixers. Sixers 4 – Wizards 1

Ben

Comme pour les Suns à l’Ouest, ce sera loin d’être une partie de plaisir pour les Sixers malgré l’écart de place avec Washington. Bradley Beal et ses potes ont gagné 18 de leur 25 derniers matchs et, connaissant le Brodie, il n’ira pas en Playoffs pour faire de la figuration. Mais il faut rester objectif et saluer la belle saison constante de Philadelphie. La solution viendra de la défense et une fois que les Sixers arriveront à poser les barbelés et forcer le jeu sur demi-terrain, il ne pourra plus leur arriver grand-chose. Ça sent encore l’élimination précoce au premier tour des Playoffs pour Russell Westbrook, comme à l’époque d’OKC. Sixers 4 – Wizards 2

Alex T

En vrai, j’ai longtemps hésité avec un 4-1 mais je me suis dit qu’à l’orgueil, Westbrook et Beal pouvaient sans doute en chopper un deuxième. Gros choc identitaire entre une attaque survitaminée et une défense de fer. Et la défense, c’est justement ce qui fera pencher la balance dans le camp de Philly. Certes, tu dois gérer Brodie et Bealou mais tu as Ben Simmons, Matisse Thybulle ou encore Danny Green que tu peux envoyer en mission à l’extérieur sans compter le gros morceau Joel Embiid pour défendre le cercle. Et de l’autre côté, qui va empêcher JoJo de planter son 35/15 chaque soir ? Alex Len ? Soyons sérieux cinq minutes. Raul Neto, Davis Bertans and co. sont bien gentils mais D.C n’a pas les armes pour contenir l’attaque de Philadelphie. La match-up va être spectaculaire, il n’y a aucun doute à ce sujet, reste à savoir combien de temps les Sixers vont accorder aux Wizards avant de faire game over. Sixers 4 – Wizards 2

Arthur

Oui, les Wizards peuvent perdre avec les honneurs. Difficile d’imaginer Russell Westbrook et Bradley Beal rendre les armes sans avoir essayé, et quand ces deux-là essaient, il arrive que les planètes s’alignent. Même si la match-up Joel Embiid/Dwight Howard – Alex Len/Robin Lopez est sans aucun doute l’une des plus déséquilibrées de la Ligue, on a déjà vu les Sixers louper une marche. Allez, les petits gars de la capitale seront relous jusqu’au bout et leur backcourt permettra de remporter deux matchs totalement brouillés par la maladresse de Philly. Puis tiens, je vois bien Rui Hachimura réaliser une belle série sur la tête de Tobias Harris. Sixers 4 – Wizards 2

Alex D

Je suis sûr et certain que Embiid va faire coucou à Westbrook quatre fois d’affilée, parce que les Wizards vont se faire sweeper comme il se doit. Ce serait déjà peut-être bien de rappeler que Washington n’a pas gagné contre Philly depuis décembre… 2019, certes c’était sans leur géniaux marsupiaux mais il ne faut pas se leurrer, les Sixers cette année, c’est beaucoup trop fort pour ne pas rouler sur ce premier tour. Joel va terminer avec des moyennes de 35-10 et avec un sourire digne du Joker, pendant que Bradley Beal comprendra que, oui, il est beaucoup plus fort que Kent Bazemore, mais que, non, il ne pourra pas user du costume de Batman. Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris et Dwight Howard, c’est quand même des noms plus sexy et solides que Chandler Hutchison, Rui Hachimura, Alex Len et Robin Lopez, non ? Peut-être une ou deux victoires sur le fil pour les Sixers et ce n’est que mon avis. Mes tweets n’engagent que moi comme dirait l’autre. Sixers 4 – Wizards 0

Clément

Il y a bien un match ou deux où ce sera serré, mais je ne vois pas la bande à Joel Embid lâcher le moindre game contre des Wizards portés par leur belle série mais cramés par cette saison et par le play-in tournament. Les défenseurs des Sixers sont trop forts et trop nombreux pour que le duo Westbrook-Beal passe des Playoffs tranquilles. En face, le talent offensif est présent en plus du défensif, ce qui n’est pas le cas dans la Capitale où l’on prépare quotidiennement de grandes journées portes ouvertes. Embiid va détruire la raquette des Magiciens et les Simmons, Harris et consorts se chargeront du reste. Danny Green, Matisse Thybulle et tout simplement Ben Simmons, candidat au titre de meilleur défenseur de l’année, sauront freiner tout ce beau monde pour permettre aux Sixers de passer ce premier tour et même se reposer en attendant la suite. Sixers 4 – Wizards 0

Max

Bonjour, dites-moi quelle match-up est plus déséquilibrée que la raquette des Wizards face à Joel Embiid ? Merci. Attendez-vous donc à prendre rendez-vous avec l’histoire car je vois bien le Camer en mode mission, lui qui a plus marqué les Playoffs pour ses rendez-vous manqués que par ses performances et qui pourrait bien nous lâcher une petite perf à 50 points dans cette série. Bonjour, quel duel est plus dur pour Russell Westbrook et Bradley Beal que le duo Thybulle-Simmons ? Merci. Je pense donc que ce premier tour sera compliqué pour les Wizards, et si Beal et Westbrook ne sortent pas le très grand jeu, il pourrait même tourner au calvaire. Je n’ose même pas aborder la confrontation des bancs car Washington ne tient pas la comparaison, ni celle des coachs car Scott Brooks risque d’être encore une fois à la rue. Bref, je me dis que dans un sursaut les Wizards iront chercher une win grâce à une grosse perf de leur backcourt, mais on reste sur un gentleman sweep plein d’autorité. Sixers 4 – Wizards 1



Gustave

Ça, ça va être une bagarre en mode octogone sans règle (avec des fautes techniques et des amendes mais tu connais). Me rappelle de plusieurs OKC-Philly où Embiid et Westbrook s’étaient frités mais genre mais vénère, et c’était tout ce qu’on aimait à l’époque. Je sens que Russell va se mettre en mode grand frère des Wizards et va prendre et mettre les coups contre la Pennsylvanie. Beal va être trop fort, zéro problème sur ça. Et pourtant les Sixers vont s’imposer, leur effectif est plus profond, pas de blessure, quasi trois DPOY, un Jojo calibre MVP et Ben Simmons qui aimerait bien garder son statut de Fresh Prince. Les roulements et l’alchimie avec Tobias Harris sont bien réglés. Si les Sixers ne vont pas jusqu’en finale de conf ce sera un gros échec, encore une fois… En tout cas je sens que ce sera une série pleine de friction, de tension ce sera vraiment in-croy-able. Sixers 4 – Wizards 3