Playoffs NBA 2021 : Sixers – Wizards, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 2 jours. C’est notre dernière folie alors accrochez-vous et dégagez un peu de temps dans vos agendas ce week-end parce qu’on a plein de choses à dire dans l’Apéro TrashTalk avant le début de ces Playoffs NBA 2021. Deux jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on enchaîne avec une série qui sent le souffre entre les Sixers de Joel Embiid et les Wizards de Russell Westbrook.

Les deux hommes ne s’apprécient guère et ça c’est pour rester courtois. Adeptes du trashtalking, ils devraient encore nous faire passer de grands moments de Playoffs même s’ils n’évoluent pas du tout au même poste. Sinon ? Cette affiche 1-8 pourrait être moins déséquilibrée qu’elle en a l’air. Les Wizards sont l’une des équipes les plus en forme de la Ligue depuis plusieurs mois alors les sous-estimer serait une erreur à ne pas commettre de la part des hommes de Doc Rivers. A Philadelphie, on rêve quand même de franchir un nouveau step cette année et pourquoi pas découvrir les Finales NBA pour Jojo et Benny ? Après la première place acquise en saison régulière, c’est en tout cas l’objectif même si ça ne sera pas facile. Ça commencera donc pas un premier tour pas cadeau du tout contre le Brodie et un Bradley Beal qui semble soulagé de ne plus être tout seul à bord.

Fauteuil, limonade fraiche, ventilo ou gros plaid selon le temps qu’il fait chez vous, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.