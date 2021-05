Joel Embiid et Russell Westbrook se retrouvent en Playoffs : si Jojo est Booba et que Russ est Kaaris, cette série pourrait bien être Orly

Comme dirait ce bon vieux Lacrim : « qui revient foutre la merde, c’est toujours les mêmes ». Effectivement. D’ailleurs, allez savoir pourquoi une rivalité est née entre Russell Westbrook et Joel Embiid. A priori, aucun élément ne prédestinait une tension entre ces deux joueurs. Ils n’évoluent pas au même poste, ne jouent dans la même conférence que depuis cette année et ni l’un ni l’autre n’ont été encore en mesure de gagner le titre NBA. Si on ajoute le climat actuel d’une NBA très lissée où le trashtalking n’est pas du tout recommandé, on pourrait presque croire à un canular. Pourtant les deux All-Stars n’ont fait que nourrir un climat tendu depuis quelques années, ce qui, chez TrashTalk, n’est pas fait pour nous déplaire.

La genèse de ce beef entre les deux All-Stars n’aurait pas pu se produire plus tôt : 4 octobre 2016. Premier match de… la carrière de Joel Embiid, et on sent déjà une certaine attitude de coq chez Joel. Pour son premier match de basket après deux ans de blessures, Embiid épate. Avec des Sixers alors au fond du trou, sans réelles perspectives, il crée rapidement un enthousiasme certain. Et qui est la première victime d’Embiid ? OKC, et le Camerounais aura comme premier fait d’arme notable un contre assassin sur le futur MVP de la saison. Jojo réussit même à inscrire un fadeaway dans le clutch, qui ne suffira cependant pas à faire gagner son équipe. On ne peut pas encore parler de rivalité, mais Westbrook, fier comme un… coq, se retrouve donc sur toutes les TV américaines, contré par un rookie. Et ça, Brodie ne kiffe pas des masses. La saison 2016-2017 se poursuit sans histoire notable entre les deux hommes, Westbrook deviendra dans le même temps le premier joueur depuis Oscar Robertson à effectuer une saison en triple-double de moyenne, et Joel Embiid impressionnera son monde en tant que rookie et devient très vite un sujet de discussion très sérieux dans la ligue. Saison suivante ? Embiid atteint le statut de All-Star et le 15 décembre, il montre qu’il peut se permettre d’ouvrir sa grande bouche. Attaquant parfaitement contre Steven Adams, Embiid chambre le Néo-Zélandais lorsqu’il se voit contraint de quitter le terrain pour fautes répétées. Le Process, alors derrière au score, lâche son meilleur coucou à Adams, le match étant pourtant encore très serré. Le clutch se déroule sans encombre pour OKC et Brodie saute sur l’occasion pour rappeler à son adversaire du soir comment trashtalker. Il réédite son petit coucou d’un air moqueur, victoire en poche, et prépare sa punchline pour la conférence de presse.

And Russell Westbrook returns the favor, waves goodbye to Embiid pic.twitter.com/vldP2rYcBm — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) December 16, 2017

Mais les deux n’ont pas fini de se rentrer dans le lard puisqu’ils envoient punchs sur punchs via journalistes interposés. Ces petits curieux veulent du sang et des larmes, eux qui ont été privés depuis tant d’années de vraies rivalités en NBA. RW tire en premier sur son adversaire « Je lui ai juste dit de rentrer chez lui » et vu le ton et le regard de Westbrook… il n’est pas exclu qu’il lui ait suggéré d’aller plutôt chez ses parents et de manière impolie. Westbrook 1-0 Embiid

Russell Westbrook on waving goodbye to Joel Embiid after the buzzer: “I told him to go home.” pic.twitter.com/SUBIhfIIzu — Royce Young (@royceyoung) December 16, 2017

Mais Embiid ne se laisse pas faire, et réplique directement sur le talon d’Achille de Westbrook et au lance-roquette, on vous laisse apprécier.

“[Russell Westbrook] shot like 10-for-33. I wish I would’ve shot 33 times.” pic.twitter.com/V3JdyiyRFm — SportsCenter (@SportsCenter) December 16, 2017

Et comme une bonne rivalité sans acte sur le terrain n’est pas une grande rivalité, on attend alors un gnon, une baffe, un gros dunk ou des insultes. Et celui qui dégoupille en premier dans l’affaire c’est… Joel Embiid. Lancé comme une Formule 1, Embiid écrase complétement la face de Westbrook pour créer un poster que les fans de Philly ont sûrement placardé rapidement dans leur chambre. Westbrook se contentera de tenir le regard face à Embiid après la victoire, mais sur ce coup… point pour Joel. Westbrook 1- 1 Embiid.

En 2019, les tensions montent encore entre les joueurs. Embiid vient détruire Westbrook avec une action « défensive » plus que limite, toujours 1-1 au score, mais la guerre est officiellement déclarée. Plus de quartiers entre les deux joueurs. Russell Westbrook se fait interroger au sujet de son rival afin de savoir si leurs relations sont apaisées. Ce à quoi il répondre « F**K NO ». Le message est passé. Toujours 1-1.

Russ was heated after this hard foul from Embiid 👀 pic.twitter.com/DoveCV4Lk6 — ESPN (@espn) January 19, 2019

Joel Embiid répondra ensuite sobrement qu’il ne comprend pas pourquoi Westbrook est si aigri à son égard mais, évidemment, la star de Philly le fait d’un ton moqueur et provocateur. Depuis le départ d’OKC de Russell Westbrook la tension entre les hommes est toujours palpable même en période de COVID, mais les faits sont moins théâtraux, et le score ne bouge pas du 1-1 que l’on a attribué subjectivement dans ce beef. Peut-être que la tension d’un match de Playoffs et le caractère mesquin de Joel pourrait bien à nouveau faire dégoupiller la boule de nerfs Westbrook ? Est-ce l’épilogue d’une chouette rivalité pour nous autres fans de basket ? Ou simplement le début de celle-ci ? Premiers éléments de réponse aujourd’hui à 19h, pour un match difficilement manquable.