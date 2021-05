NBA Playoffs 2021 – Preview Sixers – Wizards : Joel Embiid n’a pas le temps, et il pourrait bien se gaver dès l’entrée

Playoffs Time ! Après une saison épuisante, usante, chaotique, le moment tant attendu est enfin arrivé. Nous y sommes, les Playoffs sont là, et la Conférence Est nous offre, entre autres, un duel déséquilibré sur le papier mais non moins alléchant entre les Sixers et les Wizards. Joel Embiid vs Russell Westbrook ? tiens, tiens, comme on se retrouve.

15 décembre 2017. Il faisait froid, il grêlait peut-être, vous étiez sûrement en début de grasse matinée ou en caleçon en train de jouer à Call of ou à 2K, à quelques heures d’aller manger chez papy et mamie, et vous étiez surtout loin de vous imaginer que vous alliez un jour voir les Raptors champions NBA, porter un masque 24h/24 et attendre la réouverture des terrasses des restaurants encore plus fort que d’avoir votre permis. Ce jour-là, après trois prolongations, le Thunder s’en sortait face aux Sixers après un match épique (119-117), et Russell Westbrook et Joel Embiid nous délectaient, en plus de leur maniement du cuir, d’un maniement de la langue de bois de Shakespeare de Molière du trashtalking. Outre des mots échangés, Jojo avait fait coucou au public du Wells Fargo Center lorsque Steven Adams avait été exclu pour six fautes et Brodie n’avait pas manqué de lui rendre ce salut de la main lorsque OKC s’était imposé. La conférence de presse des deux hommes avait de ce fait été tout autant exceptionnelle puisque chacun avait donné sa version des faits à coups de « je lui ai dit de rentrer chez lui » et « mais c’est ici que je vis donc je suppose que c’est à lui de partir« . Une chose est sûre, une très forte rivalité est sans aucun doute née ce 15 décembre 2017 car leurs retrouvailles ont toujours terminé en bisbille et ça tombe bien : 1255 jours plus tard, soit 3 ans, 5 mois et 8 jours, Joel Embiid et Russell Westbrook se retrouvent pour au moins quatre matchs de Playoffs : oui, on aime, on attend que ça et, le pop-corn sort déjà du micro-ondes.

Deux homme qui se retrouvent donc, dans un costume inchangé pour le pivot camerounais et tout nouveau pour le meneur américain spécialiste du triple-double. Pour trouver une trace d’une confrontation Sixers-Wizards en postseason ? Il faut remonter à 1986 et une série du premier tour remportée 3-2 par Philly. Pour les petits curieux, la série s’était conclue par un Game 5 gagné 134-109 par les Sixers, avec Cliff Robinson (30 points) en meilleur marqueur, Manute Bol en 0-2-0-1-1 en 19 minutes, Charles Barkley en 19-15-12, Julius Erving en 19-6-7 et Mo Cheeks en 24-4-11.

Un Dwight Howard (35 ans) plus tard, revoilà donc un Sixers- Bullets- Wizards en Playoffs… tout autant à l’avantage des bleus sur le papier. Il faut déjà savoir que les rouges ne les ont plus battu depuis décembre 2019 et que cette saison, ce fut serré lors de la première confrontation alors que ça tournait plutôt à la correction lors des deux autres. On the first one, Bradley Beal avait pris le lead en inscrivant 31 points, Embiid était juste derrière avec 29 points et 14 rebonds, et Mr Triple-Double avait alors compilé 21 points, 11 rebonds et 15 passes. Insuffisant puisque les 76ers sont « restés chez eux » l’avant-veille de Noël avec une victoire 113-107, et on peut d’ailleurs noter que les deux intérieurs titulaires des Sorciers, Isaac Bonga et Deni Avdija (remplacés depuis par plein d’autres petits Sorciers), s’étaient très clairement fait manger dans leur secteur, ne prenant que sept rebonds à eux deux pendant que Tobias Harris et Dwight Howard en ingurgitaient 18. Sur le deuxième Philly-Washy (141-136), début janvier, Bradley Beal s’était cette fois-ci transformé en Torche humaine avec un career high à 60 points (dont 57 en trois quart-temps) mais qui, dans une défaite et une orgie offensive des deux côtés, l’avait plutôt fait passer pour l’Homme invisible. Joel Embiid à 38 points, Seth Curry à 28, Russell Westbrook à 20, Tobias Pain-de-mie et Shake Milton à 19, Davis Bertans et Ben Simmons à 17 et Danny Green à 15, le Wells Fargo Center était un véritable sauna où il y avait plus de remises en jeu à faire que de rebonds à prendre. La dernière victoire des joueurs de la ville de Rocky sur les joueurs de la capitale aura lieu au mois de mars, dans un match où le duo Westbrook / Beal et Joel Embiid ont encore été les têtes de gondole, mais où le collectif de Philly a encore fait la différence pour l’emporter. Pour en finir avec les stats et pour résumer tout ça ? Jojo cette saison face aux Wizards c’est 90 points en 92 minutes, à 60,4% et 96,4% aux lancers.

Sur la série de Playoffs qui commence ce soir à 19h, c’est donc – évidemment – la team Jojo qui a plus à perdre que celle de Brodie et Panda. Les hommes de Scott Brooks débarquent dans le Wells Fargo et ses 10 000 spectateurs autorisés avec sept victoires sur leurs douze dernières sorties, mais aucune face à une grosse écurie, ne serait-ce que membre du Top 6. Côté Doc Rivers, on s’est aussi pas mal essuyé les pieds sur des franchises de bas de tableau et les quatre défaites de fin avril face aux Bucks (deux fois), aux Suns puis aux Warriors ont montré que le leader de la Conférence Est n’était pas intouchable. Quoiqu’il en soit les Sixers sont les grandissimes favoris de ce premier tour, trop forts de partout quand les Wizards sont simplement foufous en attaque, en sachant que le duo phare de Washington n’offre même pas l’assurance de cartonner face à l’une des défenses les plus oppressantes de toute la Ligue. Avantage terrain également, car au niveau du public les Sixers recevront dans leur salle à moitié pleine quand Washington n’aura que 2036 spectateurs au maximum, pas un de plus.