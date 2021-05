NBA Top 10 du jour : Maxi Kleber a mangé un Maxi Poster par Kawhi Leonard, mais les Clippers sont toujours de Maxi Losers

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et même pendant les Playoffs, retrouvez votre Top 5 ou Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Facundo Campazzo est un sacré coquin, alors ne lui laissez jamais le moindre millimètre de visibilité.

#9 : en parlant de trou de souris, il n’en fallait pas plus à Josh Richardson pour aller planter deux points de plus au nez et à la barbe de Nico Batum et Kawhi Leonard.

#8 : Jayson Tatum qui danse la rumba avec Kevin Durant, est-ce que ça ne ressemblerait pas à la quintessence du basket en 2021 ?

#7 : le III de Robert Williams III c’est pour les trois ressorts qu’il a planqué sous ses semelles, c’est pas possible autrement.

#6 : que faire quand t’es bien défendu, derrière la ligne à 3-points, à neuf mètres du cercle ? Bah poser un dribble et aller dunker, quelle question.

#5 : voir le #10.

#4 : Aaron Gordon s’est dit que ce serait une bonne idée de se mettre en travers de la route de Jusuf Nurkic, puis il s’est rappelé ce reportage vu le matin même sur BFM Colorado, celui du veau qui avait fait une sieste sur des rails.

#3 : Jimmy Butler a quasiment tout raté cette nuit face aux Bucks, mais l’un de ses seuls paniers a bien failli faire gagner Miami. Chai pas, ça doit être ça un leader.

#2 : les immenses bras de Kawhi Leonard, le repli défensif hésitant de Maxou Clébard, le bruit du cercle qui pense vivre ses dernières heures, la chute de la victime, tout y est.

#1 : Khris Middleton called game, tout simplement.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !