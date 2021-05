Le récap de la nuit en NBA : une première soirée de Playoffs haute en couleurs, et un Khris Middleton en mode tueur

Quelques heures auront suffi pour nous rappeler à quoi ressemblait le Playoffs basketball. Des matchs tendus, des fins de rencontre au couteau, des mecs qui laissent leurs dents et leurs poumons sur le parquet, et au final quatre matchs entraînants et déjà un favori en difficulté. Allez zou, on vous recap tout ça rapidement, pour tous ceux qui auraient le réveil un peu lent.

Les matchs de la nuit

Bucks – Heat (G1) : 109-107

Clippers – Mavericks (G1) : 103-113

Nets – Celtics (G1) : 104-93

Nuggets – Blazers (G1) : 109-123

Ce qu’il faut retenir

Bucks – Heat : le premier match de ces Playoffs, et le plus beau match de la soirée. Un trio Butler / Adebayo / Herro catastrophique au tir mais un Heat qui défend le fer sur Giannis Antetokounmpo, et au final les lieutenants de Milwaukee qui feront la différence sur le finish. Jimmy Butler aura beau eu égaliser au buzzer, c’est finalement Khris Middleton qui se chargera d’éteindre la salle en prolongation avec le premier TRES gros tir de ces Playoffs. Une série qui promet, et c’est rien de l’dire.

Clippers – Mavericks : tiens tiens, comme on se retrouve. Une fois de plus Luka Doncic se met en travers de la route de Clippers bien décidés à enfin aller au bout, et une fois de plus Luka Doncic… a décidé d’emmerder toute la Californie. 31 points, 10 rebonds et 11 passes pour le minet et un match maitrisé de bout en bout par des Mavs tout simplement plus concernés. Y’a pas le feu au lac pour Los Angeles mais le body language et l’absence de réaction commencent à devenir des maivaises habitudes en Playoffs. réaction attendue dès le Game 2, sinon pan-pan cul-cul.

Nets – Celtics : peut-être le match le plus déséquilibré de la soirée sur le papier, mais ce ne fut pas forcément – toujours – le cas sur le parquet. Des Nets très maladroits pour commencer et un Jayson Tatum létal en début de match, un Robert Williams incroyable dans la protection de son cercle (11 points, 9 rebonds et… 9 contres), mais comme souvent un Big Three des Nets qui finira par chauffer un peu trop fort pour son adversaire. Entre temps Jayson Tatum est devenu Jayson Taton, et James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant cumuleront en fin de soirée la bagatelle de 82 points, 27 rebonds et 13 passes. Comme prévu, la série risque d’être bien longue pour les hommes de Brad Stevens.

Nuggets – Blazers : le dessert de cette première nuit nous était servi du côté du Colorado, avec un choc entre deux attaques de feu et deux équipes plus proches que leur classement le laisse à penser. Un Nikola Jokic rapidement dans le bain, puis Damian Lillard et… Carmelo Anthony qui font fumer les naseaux. En deuxième mi-temps Portland tapera finalement du poing sur la table pour repartir avec une victoire aussi méritée qu’essentielle puisque les Blazers récupèrent par la même occasion l’avantage du terrain. Bien malin qui pourra prévoir l’issue de cette série, et après tout c’est tout ce qu’on veut, c’est tout ce qu’on aime.

Quelques moments forts de la nuit

Le top pick en TTFL : Nikola Jokic

Le point sur les séries

Bucks – Heat : 1-0

Nets – Celtics : 1-0

Sixers – Wizards : –

Knicks – Hawks : –

Clippers – Mavericks : 0-1

Nuggets – Blazers : 0-1

Suns – Lakers : –

Jazz – Grizzlies : –

