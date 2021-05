Les Nets démarrent tranquillement leur campagne face à Boston : on espère juste que les Celtics n’ont pas déjà… tout donné

Une heure. Soixante minutes. Trois-mille-six-cents secondes. Telle est la dangereuse attente qui s’est glissée entre la fin de Clippers – Mavericks et le début de ce Nets – Celtics. Bravo à ceux qui ont tenu, votre expérience de fan est conséquente. Et pour ceux qui sont tombés in love des poignées d’amour de Morphée, on a ce qu’il vous faut. Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ici

On avait pas vu plus déséquilibré depuis Yuta Watanabe devant Anthony Edwards. Rien qu’à citer l’affiche, les fantômes des plus grandes déculottées de l’histoire nous chatouillent la nuque. Sur le papier, ce Brooklyn Nets – Boston Celtics donne crûment l’avantage aux pensionnaires du Barclays Center. Mais avec du recul et beaucoup de considération pour la bande de Vavane Fournoche, eh bien c’est pareil. Les verts ont encore moins de chance de passer que sous Eva Joly et sacré rigolo est celui qui hurle le contraire. Sans Jaylen Brown – out pour les Playoffs – Brad Stevens doit composer de sorte à restreindre Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden. Le genre de mission avant laquelle tu t’enfiles un scotch de 87 ans d’âge. On ne sait pas si le velleda des Celtics était complètement cuit pendant le match, mais c’est possible qu’il ait trinqué avec les Nets. Les New-Yorkais voient double et balancent 0/9 du parking dans le premier quart-temps. Bien que l’intensité soit présente des deux côtés, les Celtics profitent d’une adresse tout à fait correcte pour s’emparer du lead. On apprécie l’apport de Robert Williams qui – sur un drive de Kyrie Irving – claque la gonfle du petit complotiste. Petit coup d’œil sur Kevin Durant, pas impeccablement rentré dans son match. En plus d’un vilain 2/10 au tir, le freak a failli perdre la vie sur une chute qui aurait rendu Baumgartner tétraplégique. Sauvé par son corps de chewing-gum ? Oui. Les Celtics réussissent l’exploit de limiter la meilleure attaque de la Ligue à 16 puntos dans le premier quart-temps. Même si Tristan Thompson gifle James Harden en très haute altitude, l’attaque de Brooklyn se décante quelques minutes avant l’entracte. C’est sur la ligne des lancers que les superstars des Nets se donnent rendez-vous. D’abord Kyrie Irving, puis James Harden passe faire coucou, avant que Blake Griffin ne vienne couler une tisane. Tranquillou-bidou, l’écart n’est déjà plus si conséquent (Boston Celtics 53 – 47 Brooklyn Nets).

Nice with it 👌🏾 pic.twitter.com/4Tk7eTlnfF — Boston Celtics (@celtics) May 23, 2021

Retour aux affaires et faute sifflée à Jayson Tatum pour une excellente défense sur Kevin Durant. Ce quart-temps est compliqué pour Boston qui mange un 31-20 et asphyxie sous les bombes de joueurs étoilés. En réponse à une belle claquette de Tristan Thompson, Kyrie Irving joue au Twister avec Payton Pritchard qui pose la main droite au sol. On n’a pas compté le nombre d’appuis par seconde du meneur de Brooklyn mais on est prêt à parier qu’il équivaut au nombre d’appuis de Tacko Fall sur la saison. Petit fait marrant, Jeff Green – pas dans ses moufles ce soir – a joué un match de Playoffs avec sept équipes différentes. Plutôt sympa quand certains rêvent de disputer la postseason ne serait-ce qu’une seule fois dans leur carrière. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a bien choisi sa squad du moment. Mis à part la mixtape dont Kevin Durant est en train de nous faire grâce, les lieutenants comme Nicolas Claxton roulent parfaitement dans l’autoroute collective. Mais les Celtics n’abdiquent pas et défont peu à peu l’écart jusqu’à recoller à quelques unités dans le dernier quart-temps. Le Big Bear Robert Williams contient parfaitement un James Harden qui – pour changer – se la joue en isolation. L’intérieur pose alors son huitième block (neuf à la fin) et devient le seul joueur de Boston à réussir cette perf sur une seule rencontre de Playoffs. Poco à côté de ses pompes, Evan Fournier manque quelques tirs et les Nets repartent en tête. Un tir primé de Jeff Green scelle définitivement l’issue : Brooklyn remporte le match 1. Sans forcer, le trio James Harden – Kyrie Irving – Kevin Durant compile 82 points. Moins agréable à regarder que Bucks et Mavericks, la troupe de Steve Nash a au moins eu le mérite de faire le job. Nous avions des certitudes (la tendance de cette série, les manquements de Boston dans la peinture, la valeur de Robert Williams, la myopie de Kemba Walker), elles sont désormais vérifiées.

Eh bah honnêtement, c’était franchement pas folichon ! Plus long et moins court que les deux rencontres précédentes, ce match – aussi disputé soit-il – fut un poco livide. Les spectateurs étaient au rendez-vous, mais les isolations à outrance ont quelque peu enlaidi le contenu de cette win. Boh, c’est pas comme si ça allait être ça jusqu’aux Finals.