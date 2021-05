Knicks – Hawks, les pronostics de la rédaction : avantage Knicks dans nos bureaux, ce qui ne veut pas dire qu’on a plusieurs bureaux

Avant-dernière série de Playoffs à analyser et à prédire, et c’est loin d’être la moins intéressante. Deux franchises à qui l’on promettait au mieux le ventre mou, au pire l’enfer, et au final une série 4 contre 5 incroyable qui nous attend. Allez zou, envoyer les pronos, et rendez-vous dans deux semaines pour les moqueries ?

Giovanni

Pendant longtemps j’ai cru bêtement que les Knicks finiraient par redevenir les Knicks, sauf que cette saison est définitivement… différente. Coach Thibs a ramené l’état d’esprit si cher aux New-Yorkais et rien n’indique que ça va bouger de sitôt, d’autant plus avec un public de retour « en masse » au Madison. Grosse série à prévoir attention, mais pour moi la dureté de NYC sera un atout décisif en Playoffs, du moins sur ce premier tour. Les Hawks sont fous et restent capables d’enflammer n’importe quel match, mais la tenaille orange et bleu a prouvé cette année que peu d’armées leur faisait peur et, a contrario, la défense des Hawks n’offre que très peu de garantie face à la propreté offensive de Derrick Rose, de Reggie Bullock, de R.J. Barrett et de… Julius Randle, qui pourrait bien faire de cette série sa chose histoire de valider sa fantastique saison. Il y aura quelques coups de chaud de Trae Young et Bogdan Bogdanovic, probablement une ou deux victoires pour des Hawks pas là pour faire de la figuration, mais au final je pars sur des Knicks qui passent un tour de Playoffs, à l’ancienne, et cette phrase est complètement folle. Knicks 4 – Hawks 2

Nico

Les Knicks sont de retour en Playoffs, le Madison Square Garden va être chaud bouillant, et la bonne nouvelle c’est qu’on a de bonnes chances d’avoir un bon gros Game 7 pour conclure la série en beauté. Les deux équipes, bien que différentes dans leur identité, semblent très proches et la confrontation peut basculer d’un côté comme de l’autre. Hâte de voir le plan défensif de Tom Thibodeau sur Trae Young, car ça représente peut-être le tournant de la série. En tout cas, on a là deux franchises qui vont découvrir la grande scène des Playoffs après plusieurs années d’absence et pour qui une place en demi-finales de Conférence Est représenterait une très grande réussite. Cela promet une série ouverte, avec d’un côté des Knicks au jeu un peu old school et défensif, et de l’autre des Hawks prêts à s’envoler sous l’impulsion de Young, John Collins et Cie. Je vote Knicks en 7, parce que ça fait trop longtemps qu’on n’a pas vu le Garden en mode Playoffs. Knicks 4 – Hawks 3

Ben

Les Knicks de retour en Playoffs, et avec l’avantage du terrain en plus ? C’est déjà trop beau pour être vrai. Mais maintenant qu’ils sont là, autant jouer leur carte à fond. Les mauvaises langues diront qu’on ne sait pas quand ils y retourneront. En tout cas, dans la confrontation la plus rafraichissante de ces Playoffs, je vois bien la défense prendre le pas sur la folie offensive des Hawks. Si les deux rosters manquent d’expérience au printemps, la solidarité new-yorkaise dans la protection de son cercle et l’avantage d’un Madison Square Garden ronronnant avec 13 000 personnes prêtes à rugir (la jauge vient d’être réhaussée) feront la différence. Le peuple réclame un derby de New York en finale de Conférence, il faut lui donner ! Knicks 4 – Hawks 2

Alex T

Les Knicks qui fêtent le retour en Playoffs avec près de 13 000 fans pour les soutenir, c’est un moment qu’il faudra suivre de près. Je les vois bien surfer sur la vague et valider une première qualification au second tour depuis… 2013. Ce qui est assez marrant dans cette série c’est qu’on a vraiment deux groupes assez jeunes et la blinde de joueurs qui vont jouer les Playoffs pour la première fois. Il faudra du coup voir qui sont les anciens qui sortent du bois pour faire la différence. Derrick Rose pour New York et le duo Gallinari-Williams pour Atlanta sont ceux qui ont le plus de vécu et ils joueront certainement un rôle important dans cette série. Les qualités défensives des Knicks et le fighting spirit que Tom Thibodeau a insufflé à ses troupes cette année me donnent envie de croire en ce groupe même si la match-up sera très ouvert avec la dose de rebondissements qui va bien. Knicks 4 – Hawks 2

Alex D

Et si la belle histoire durait encore un peu ? Je n’ai pas dit que les Knicks allaient être champions NBA, non, j’ai dit qu’ils allaient se délecter d’une victoire au match 7 dans un Madison (enfin) plein à craquer. L’impact du supportariat sur cette série n’est pas à prendre à la légère car jouer face à son public aide, il n’y a qu’à voir le grand n’importe quoi des stats concernant les victoires à domicile et à l’extérieur depuis l’arrivée du COVID et ses rencontres à huis clos. Point logistique passé, il faut noter que les Knicks ont tout de même battu trois fois les Hawks sur leurs trois dernières confrontations, dont une succulente il y a tout juste un mois, 137-127 en prolongation avec un Julius Randle en 40-11-6. La Grosse Pomme semble être mieux parée au décollage à l’intérieur, tandis qu’Atlanta devrait pousser au maximum le curseur de la surprise saisonnière new-yorkaise grâce à son backcourt habitué à matcher et à vilipender quasiment tous ceux qui se sont mis sur leur passage (coucou les Wizards, les Suns, le Heat, les Pacers, les Warriors). Spoiler : la statue de Julius Randle remplacera la statue de la Liberté à la fin de cette série. Knicks 4 – Hawks 3

Clément

Tout comme Los Angeles qui peut compter sur les deux franchises de sa ville à un haut niveau, New York aura aussi droit à son flex. Les attentes sont trop grandes du côté de la Big Apple et cette pression sera positive pour permettre aux Knicks d’avancer. Julius Randle va porter son équipe parce qu’il est tout simplement en feu et parce qu’il a des épaules qui font deux fois celles de Trae Young. Les Hawks seront un poil à gratter mais les Knicks attendent ça depuis trop longtemps pour se viander. Le collectif de Tom Thibodeau va aller plus loin que le premier tour dans un Madison Square Garden qui a prévu de gronder pour l’occasion. Le collectif des Hawks est également redoutable et Nate McMillan a remis de l’ordre dans la maison, mais l’avantage du terrain est pour les Knicks, et l’avantage de l’expérience aussi. Après l’hymne des Bleus pour l’Euro, Youssoupha va donc continuer à vivre sa meilleure vie grâce à sa franchise de cœur. Knicks 4 – Hawks 2

Max

Quelle surprise de voir cette affiche au premier tour de Playoffs mais surtout… quelle hype. Imaginer un New York conquérant après huit ans de disette n’était pas évident en début de saison. Côté Hawks, c’est la confirmation d’un potentiel réel, concrétisé par l’arrivée officielle de Nate McMillan sur le banc. Tactiquement, je suis curieux de voir comment Trae Young abordera cette série, lui qui découvre les Playoffs. Son duel face au trio Quickley-Rose-Payton sera une clef principale de cette série. L’autre duel décisif sera évidemment entre les postes 4. Julius Randle est sur une saison tonitruante, mais… John Collins a montré sur la fin de saison qu’il était un client à prendre très au sérieux et son entente avec Trae semble ressuscitée. La différence se fera sûrement grâce aux second units, comme souvent au premier tour des Playoffs. Et ici la qualité semble supérieure chez les pioupious. Huerter, Gallinari, Lou-Will et même Okongwu sont facilement interchangeables avec les joueurs du cinq majeur, sans même qu’Atlanta perde réellement en qualité. Ils apportent une variété de profil, et si McMillan parvient à trouver la combinaison gagnante, pour moi les Hawks l’emporteront. Même si les Knicks ont de réelles cartes à jouer, la fatigue de leurs cadres risque de se faire ressentir et le banc est moins garni que chez les Hawks, notamment sur le poste 3. Alors oui les Knicks vont jouer devant un Garden quasi plein, mais le public ne remplace pas le talent. Hawks 4 – Knicks 2

Gustave

Désolé désolé, mon deuxième prénom est rabat-joie. Oui j’aimerais comme beaucoup de monde voir les Knicks montrer qu’ils sont les plus forts que les Warriors 2017, mais je pense également… qu’ils sont à bout de souffle. L’histoire est trop belle pour être vraie, la série va être très sympathique c’est sûr mais lors d’un Game 7, les Hawks et leur effectif feront la différence. Trae Young, Bogdan Bogdanovic, John Collins, Clint Capela, Danilo Gallinari, Lou Williams… l’effectif est juste trop puissant. Cette première série contre les Knicks va un peu les secouer puisqu’ils vont se faire peur, mais elle risque aussi de les mettre dans les meilleures conditions pour la suite. En tout cas, tellement hâte de voir un Madison Square Garden vibrant et un Julius Randle monstrueux. Hawks 4 – Knicks 3