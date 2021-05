Playoffs NBA 2021 : Knicks – Hawks, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 2 jours. C’est notre dernière folie alors accrochez-vous et dégagez un peu de temps dans vos agendas ce week-end parce qu’on a plein de choses à dire dans l’Apéro TrashTalk avant le début de ces Playoffs NBA 2021. Deux jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on enchaîne avec une série entre les deux belles surprises de la saison dans la Conférence Est .

Il fallait oser annoncer un premier tour 4-5 entre New York et Atlanta en décembre dernier. 101% des gens vous auraient ri au nez en expliquant que c’est impossible. Et pourtant… Cinq mois après, nous y sommes. Le Madison Square Garden sera presque plein à craquer pour accueillir un premier match de Playoffs depuis que Immanuel Quickley a l’âge de compter. Blague à part, c’est évidemment un régal de retrouver les Knicks en Playoffs après cette longue traversée du désert. Les cols bleus de Tom Thibodeau auront fort à faire face à l’autre belle satisfaction/progression de la saison à l’Est. L’upgrade de Nate McMillan en milieu de saison a tout changé à Atlanta qui est devenue l’équipe que l’on espérait voir depuis deux ans. Ce sera aussi l’occasion pour Julius Randle de raconter le All-Star Game à Trae Young qui n’avait pas été convié, chez lui, à la State Farm Arena. En d’autres termes, si vous cherchez une série à la fois rafraichissante et old-school, vous êtes au bon endroit. Avant le premier entre-deux, le basket a déjà gagné avec cette match-up.

