Dimanche soir pas comme les autres, partagé avec 15 000 personnes venues profiter des derniers instants de Victor Wembanyama sur les parquets français. Pour vous – mais surtout pour lui – TrashTalk s’est immiscé dans les tribunes de l’Accor Arena. Récit.

« AAAAAAAAAAARGH ! ».

Une agression ? Anthony Davis après s’être mangé le coin de la table ? Astérix et les Normands ? Non, rien qu’un gamin à qui Victor Wembanyama vient de donner un t-shirt blanc, parfaitement enroulé dans un ruban noir, et imprimé pour l’évènement. Travail d’équipe entre le père, grimaçant et affaibli par le poids de son fils, logé sur ses épaules, et pourtant bien déterminé à l’étendre au-dessus des cinq ou six personnes qui les séparent de Victor. La différence de taille le “superhéroïse” auprès des plus jeunes. Tous se sentent proches de lui. Ce n’est pas Kylian Mbappé. C’est “juste” Victor Wembanyama. Un basketteur de 19 ans au pays des salles qui, lorsque dédiées à ce sport ici “marginal”, n’excèdent pas les 5000 places. Mais hier, l’Accor Arena a revêtu son habit des grands soirs. Celui qu’elle réserve normalement aux rencontres de l’équipe de France. Bon, l’ambiance était un peu “Levallois-isé”, débordante de paires d’yeux « venues voir » et pas forcément connectées avec le parquet : c’est le jeu. Par l’intermédiaire de Victor Wembanyama, le basket plaît et remplit ses infrastructures. En ce point – et par unique souci de transmettre la passion – on peut regretter l’absence de suspense dans ce choc contre Bourg-en-Bresse. Car oui, à la base, l’évènement ne s’appelait pas « Jubilé de Victor Wembanyama chez les gaulois », mais bien « Metropolitans 92 VS Bourg-en-Bresse ».

Bercy c’était incroyable 🫶🏽 merci à tous — Wemby (@vicw_32) May 7, 2023

Par le prisme de l’enjeu collectif, de la Betclic Élite et des différentes individualités, le scénario a été linéaire : écart immédiat, un matelas constant de dix ou quinze unités pour les Mets, et une défense aindinoise (les habitants de l’Ain) bouleversée par la verticalité de Victor. Son défenseur, Amida Brimah, est un ancien des Pacers. Grand bonhomme qui avoisine les 2m10, on l’a senti vexé par la domination de son jeune vis-à-vis. Il n’y a toutefois pas de honte à avoir : Bryson Williams – pigiste médical en provenance de l’équipe de G League des Clippers – a lui aussi pris ses petits highlights sur le dos. Pour le spectacle en dehors du parquet, il faut sans doute remonter à l’époque Tony Parker en Bleus pour compter autant de maillots d’un joueur français en tribunes. À la seule différence que lui, à l’époque, jouait déjà en NBA.

Victor Wembanyama is a literal cheat code 😮pic.twitter.com/9xqFLarmYn — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 7, 2023

Victoire 93 à 82 des Mets, avec un Wemby qui n’a étalé sa performance que sur trois quart-temps : 25 points à 6/16 au tir et 12/12 aux lancers, 10 rebonds, 4 passes décisives et +20 de plus/minus. Qu’est-ce que le plus/minus ? C’est le différentiel de points lorsque le joueur concerné est sur le terrain, une stat très importante pour mesurer l’impact d’un joueur dans le succès ou la défaite de son équipe.

Venue en spectateur lambda (hors tribune presse), la rédaction de TrashTalk repart, une nouvelle fois, avec le même très bon sentiment. Victor Wembanyama est un jeune adulte qui s’émerveille encore de son propre succès. Succès dont il ne profiterait pas pleinement si on l’empêchait de le partager avec ceux qui l’entourent. Le traditionnel “bonjour” aux amis de la famille, le handshake avec son petit-cousin, l’impossible volonté de signer les quarante-douze maillots tendus au m². Profitons car il profite. Apprécions son naturel parce qu’il l’est. La distance géographique créera bientôt un fossé entre lui et le public français. Dans une salle aussi grande, les impératifs liés à son nouveau statut se sont déjà fait ressentir (pas de tour d’honneur). Probablement contre son gré d’ailleurs. Très en contraste avec la proximité de Marcel-Cerdan, cette nouvelle distance ne nous aura pas : les valeurs de Wemby sont déjà connues. Très créatif. Très famille. Très victoire. Très Victor.

Prochain match des Mets 92… demain soir, avec un déplacement à Nanterre. L’une des rares dernières occasions d’embrasser la facilité d’accès à Victor Wembanyama. On ne vous apprend rien : la billetterie est déjà sold-out.