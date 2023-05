Jour de quatrième manche à Los Angeles. Les Lakers mènent 2 à 1 dans une série où les Warriors sont de petits favoris et les hommes de Darvin Ham, de grands outsiders. La clé qui dessinera l’issue ? Anthony Davis, sans l’ombre d’un doute.

À chaque fois qu’Anthony Davis est touché, il semble indispo pour le reste de la saison. Mais ce petit défaut est rapidement oublié quand l’ailier-fort se met à charbonner : 30 points et 23 rebonds au Game 1 contre les Warriors, 25 points, 13 rebonds et 4 blocks au Game 3. Entre les deux ? La classique, un passage à vide difficilement tolérable lorsqu’on ambitionne d’aller au bout. « Boarf TrashTalk, vous exagérez, ça arrive un petit coup de moins bien ». C’est sûr, mais Anthony Davis est – sur ces Playoffs 2023 – assez coutumier du fait : 22, 13, 31, 12, 31, 16, 30, 11 et 25. Dans l’ordre, ces nombres sont les neufs performances au scoring d’AD depuis le début de la postseason. Deux matchs à au moins 20 points ne se suivent jamais, une stat pas très rassurante au vu de l’enjeu de ce Game 4.

Si l’on avait dit à LeBron, en janvier, qu’en cas d’une simple victoire à la maison, les Lakers auraient l’opportunité de passer les Warriors à 3-1, après avoir sorti les Grizzlies de Ja Morant en six matchs, probablement qu’il n’aurait pas attendu de trouver un stylo pour signer : « sputch ! », la salive ça se voit un peu après tout. De surcroît sans grands blessés, et ça c’est top. Seul Mo Bamba est noté « questionnable », alors que Davis et LeBron sont « probables » avant chaque rencontre. Les articulations doivent craquer. Pour l’instant ça tient, pourvu que ça dure. Côté Warriors, Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green seront présents. Pas de nouveaux indispos, et la nécessité absolue de récupérer l’avantage du terrain avant de retourner à la maison.