Lors du Game 5 contre les Hawks, Jimmy Butler était au repos, la faute à une inflammation du genou droit. Ça n’a pas empêché la star du Heat d’être survolté en bord de terrain, et de nous lâcher une célébration qui est devenue carrément virale. La NBA a moyennement apprécié alors que la franchise floridienne a pris un malin plaisir à relayer les images sur ses réseaux. Allez hop, ça fera 15 000 pièces d’amende pour tout le monde.

La série Heat – Hawks a été pour le moins… peu disputée. Deux victoires maîtrisées à South Beach, une défaite à Atlanta histoire de ne pas faire pleurer les jeunes fans adverses, une branlée au Game 4, et donc retour à Miami pour ce qui s’apparentait au dernier match de la série. Sauf que Jimmy B. était annoncé absent, petit coup dur pour la Floride mais pas trop quand même, car l’écart entre les deux formations était plutôt important. Présent au bord du terrain pour encourager les copaings, le bonhomme n’a pas fait semblant, offrant au public un one man show interdit aux -18 ans. Au bout d’un moment, la hagra infligée aux Faucons est telle que Jimmy se prend à mimer un acte sexuel, et les fans de la FTX Arena chavirent lorsque le geste est diffusé dans toute la salle. Le service communication du Heat a lui aussi bien kiffé car il relaie toutes les réactions de la star sur les réseaux. Cette action n’aura en revanche pas trop plu à la NBA, pas trop trop fan que ce genre d’images viennent faire la une alors que nous sommes en plein dans la période de l’année la plus suivie en matière de basket pour la Ligue.

Lmao somebody come get Jimmy Butler 🤣💀pic.twitter.com/Oyv90Azdcn — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 27, 2022

Voir des joueurs expressifs pour chambrer l’adversaire après un gros panier, c’est le genre de trucs qu’on aime bien en tant qu’aficionados de trashtalking. Après, le geste n’est pas spécialement bien choisi si l’on prend en compte le fait que beaucoup de gamins matent les matchs, mais il a au moins le mérite de bien résumer ce que le Heat a fait aux Hawks dans cette série. Bien sûr, ça paye derrière une amende et ce n’est pas étonnant, cependant faut bien avouer qu’une Ligue complètement aseptisée serait d’un ennui profond à regarder. Après Kyrie Irving qui a envoyé des majeurs aux fans de Boston en plein match et donc Jimmy Butler qui se croit dans un film X, on se demande bien qui sera le prochain à s’illustrer de manière un peu trop explicite pour la NBA.

Les fans du Heat ont kiffé, Adam Silver visiblement beaucoup moins. Esprit de Playoffs ou pas, le grand chauve n’apprécie pas trop quand ses joueurs sont en roue libre devant les caméras. Peut-être que ça calmera Jimmy pour la suite des Playoffs… ou pas.

Source texte : @IraHeatBeat