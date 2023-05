Le nouvel échec des Suns en Playoffs semble avoir acté de grands chamboulements à venir dans l’Arizona. Outre le départ déjà acté de Monty Williams, la franchise serait sur la piste de Fred VanVleet et Terry Rozier. Autant dire que ça ne sent pas bon pour Chris Paul.

L’élimination de Phoenix face à Denver fait déjà des dégâts. Cette nuit, c’est Monty Williams qui a pris la porte mais cela ne devrait pas s’arrêter là. Si le coach a sa part de responsabilités, les Playoffs ont démontré les limites de l’effectif des Cactus. Certes, Devin Booker et Kevin Durant sont monstrueux mais ils ont besoin d’aide pour aller gagner le titre. Conscients du manque de profondeur du roster, les Suns semblent partis en quête de talents. Selon Jake Fisher de Bleacher Report, c’est notamment à la mène que la franchise entend se renforcer. Chris Paul a désormais 38 ans et entre son niveau en baisse et ses blessures régulières, il pourrait bien voir son aventure dans l’Arizona prendre fin. Tim MacMahon d’ESPN a d’ailleurs confirmé que les Suns vont sonder le marché pour trouver une porte de sortie au Point God.

Pour le remplacer, James Jones (le General Manager de Phoenix) aurait au moins deux noms en tête. Le premier, Fred VanVleet. Le meneur des Raptors a l’opportunité de tester le marché cet été en déclinant sa player option et son nom est apparu dans pas mal de rumeurs de départ cette année. Avec Toronto qui semble prêt à lancer un nouveau cycle (départ de Nurse notamment), le meneur pourrait lui aussi relever un nouveau défi ailleurs. Bon shooteur, gestionnaire et capable de se donner en défense, il coche les cases. Reste qu’il sera compliqué de le récupérer car Phoenix n’a pas de sous à mettre sur la table à la Free Agency. Seul un trade pourrait envoyer VV au Footprint Center.

Autre piste sans doute plus facile, celle menant à la Caroline du Nord et à Terry Rozier. Présent à Charlotte depuis quatre ans désormais, l’ancien de Boston a lui aussi été présent dans les rumeurs toute la saison. Malgré des pourcentages au tir en chute libre, le combo guard reste sur sa meilleure saison au scoring (plus de 21 points par match). Si les Hornets décidaient de se débarrasser de leur joueur, ils ne devraient pas avoir trop de mal à lui trouver un point de chute. Avec LaMelo Ball déjà présent sur le poste de meneur, récupérer Chris Paul serait assez inutile. Par contre, un Deandre Ayton pourrait faire du bien à la raquette de Charlotte, en quête d’un pivot digne de ce nom depuis un millénaire.

