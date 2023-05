Tout bouge là où ça n’a pas assez bougé. Insatisfait des résultats de son équipe cette saison, James Jones – le GM des Suns – ouvre grand la porte aux départs de Chris Paul et Deandre Ayton. Pas le temps pour la plage et les crustacés, Phoenix a du boulot cet été.

Chris Paul, 38 ans et payé comme le seul plombier d’une ville de 10 000 habitants, cherche nouveau pied-à-terre pour passer la plus agréable des fins de carrière.

D’après Tim MacMahon de chez ESPN, les Suns devraient « essayer de se séparer de Chris Paul cet été ». Son année de contrat 2023-24 étant partiellement garantie, ils ont jusqu’au 28 juin pour décider de le conserver ou non. S’ils décident de s’en séparer, alors le proprio Mat Ishbia devra quand même payer les 15,8 millions de dollars garantis sur le contrat du meneur. C’est frustrant, mais selon Bleacher Report, il est « assez probable » que Chris Paul joue pour une autre équipe la saison prochaine. Depuis sa prolongation après les Finales NBA 2021 pour bons, loyaux et très efficaces services, le vétéran n’a jamais retopé le niveau attendu par sa direction au moment d’aligner les pesos. Sa blessure à l’aine au Game 2 contre Denver a condamné Phoenix. L’âge déjà “avancé” de Kevin Durant – qui aura 35 ans en septembre – et l’excellent niveau affiché par Devin Booker forcent les Suns à dégraisser la masse salariale au profit de joueurs capables de performer à l’instant T. C’est aussi la raison pour laquelle Deandre Ayton est sur la sellette. Le first pick de la Draft 2018 a prolongé l’été dernier à hauteur de 133 millions de dollars sur quatre ans. C’est énorme. Visiblement trop pour la direction de Phoenix : toujours selon Tim MacMahon, Deandre Ayton serait motivé par « un nouveau départ ». La franchise de l’Arizona aurait donc l’intention d’étudier agressivement les différentes offres à son sujet. La direction semble être la bonne. Les Suns ont besoin d’étoffer leur banc et d’attirer une troisième option offensive derrière D-Book et KD. En ce point, le départ de Mikal Bridges – nécessaire à l’arrivée de Durant – a fait mal.

Reste maintenant à savoir si Deandre Ayton, interrogé par ESPN sur son futur dans l’Arizona, est au courant des rumeurs à son sujet.

« J’aime Phoenix, honnêtement, je vais continuer de jouer dur et de tout donner pour Phoenix » – Deandre Ayton