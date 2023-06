La Coupe du Monde 2023 pointe le bout de son nez et on est chaud comme la braise. Côté joueurs ? C’est la même puisqu’on commence à connaître quelques uns des noms qu’on apercevra sur les parquets philippins, indonésiens et japonais à partir du 25 août. Peinards en vacances pendant qu’ils hallucinent devant les exploits de Gabe Vincent, nos NBAers préférés commencent à se tourner les pouces. Alors… quoi de mieux que de prévoir un voyage en Asie pour occuper son été ?

Gros favoris – pour changer – de la Coupe du Monde 2023, les États-Unis commencent à avoir une idée du roster qui sera du voyage en Asie du Sud-Est. Une fois n’est pas coutume, Team USA n’enverra pas la grosse armada pour le Mondial, mais un groupe qui se rapproche plus d’une équipe C voire D. Pour nous autres fans de NBA ce sera l’occasion de voir des lieutenants ou des jeunes loups prendre le lead d’une équipe, ou alors de franchement se marrer.

Depuis hier, les noms commencent à fuser : Anthony Edwards, Austin Reaves et Bobby Portis sont chauds pour être coachés par Steve Kerr, tout comme Tyrese Haliburton et Mikal Bridges. Haliburton – Edwards ça nous donne déjà un joli backcourt, et les deux pépères devraient aussi être rejoints par Jalen Brunson. Trois cracks, deux places, c’est quoi la définition d’un problème de riche ?

Les lignes arrières, c’est géré, à l’intérieur… c’est plus compliqué. Bobby P sera là, ok, mais on n’a pas encore trop d’infos sur les big men qui rejoindront le Buck en Asie cet été. Juste après l’élimination des Warriors en Playoffs, Draymond Green laissait entendre que ça pourrait le faire kiffer, mais à part ça ? Niet. Rien ne sert de s’affoler, les Ricains ont le temps et la profondeur pour voir les choses venir et ramener une équipe plus que sérieuse afin de dominer la planète basket. Attention tout de même, on sait ce qu’ont donné les dernières compét’ internationales.

Une élimination en quarts-de-finale de la Coupe du Monde 2019 face à la France, et une défaite lors du premier match de poule des JO de Tokyo face au même ogre français, les États-Unis sont encore les meilleurs, mais les États-Unis ne sont plus tout seuls. Jamais derniers lorsqu’il s’agit d’être sûrs d’eux, les compatriotes de l’Oncle Sam doivent désormais faire gaffe à prendre la concu au sérieux sous peine de repartir la queue entre les jambes.

Au lundi 5 juin 2023, voilà donc la gueule de Team USA : Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Bobby Portis et Austin Reaves. Le cinq majeur ne se cache sûrement pas là dedans, mais on a désormais une première idée de la qualité de l’effectif dont disposera Steve Kerr pour le Mondial 2023.

