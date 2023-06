En pleines Finales NBA, on pense… aussi aux fans des 28 autres franchises qui ne jouent plus grand chose avant la Summer League en juillet. Dans un peu plus de deux semaines, tout le monde se retrouvera au Barclays Center pour la grande cérémonie de la NBA Draft 2023. Alors comme petit amuse-bouche on a voulu faire un point sur les picks et les besoins de chacun, franchise par franchise. On commence par la Conférence Est ?

Atlanta Hawks

Picks à disposition cette année : #15, #46

Besoin prioritaire de l’équipe : après un pick de Draft 2022 à l’accent défensif (AJ Griffin), la nouvelle priorité des Hawks est de trouver un vrai remplaçant de talent pour Trae Young et Dejounte Murray sur les postes arrière. Un gars qui peut prendre la place des deux de manière à réduire le gap de talent entre le premier et second cinq.

Prospects à aller chercher avec le pick #15 : Nick Smith Jr. (arrière/meneur, Arkansas), Jalen Hood-Schifino (meneur/arrière, Indiana), Kobe Bufkin (arrière/meneur, Michigan).

Boston Celtics

Picks à disposition cette année : #35

Besoin prioritaire de l’équipe : pour jouer le haut du tableau et aller le plus loin possible en Playoffs l’année prochaine, il faudra un remplaçant pour Payton Pritchard, lui qui veut juste se barrer au plus vite du Massachusetts. Comme son profil lorsqu’il est arrivé chez les Celtics, Boston devra aller chercher de l’expérience, le genre de joueur qui a fait ses preuves pendant trois ou quatre saisons en NCAA ou à l’international.

Prospects à aller chercher avec le pick #35 : Marcus Sasser (meneur/arrière, Houston), Ricky Council IV (arrière/ailier, Arkansas), …

Brooklyn Nets

Picks à disposition cette année : #21, #22, #51

Besoin prioritaire de l’équipe : Brooklyn a un roster unique, où personne n’a de vrai poste de jeu établi. Alors pour renforcer le banc, autant partir sur des garçons flexibles qui pourront s’adapter sur plusieurs positions. Priorité sur le poste d’arrière mais aussi à l’intérieur pour laisser Mikal Bridges tranquille sur son poste d’ailier.

Prospects à aller chercher avec le pick #21 : Brice Sensabaugh (arrière/ailier, Ohio State), Jett Howard (arrière/ailier, Michigan), Leonard Miller (ailier/ailier-fort, G League Ignite)

Charlotte Hornets

Picks à disposition cette année : #2, #27, #34, #41

Besoin prioritaire de l’équipe : le deuxième pick de cette NBA Draft 2023 n’est pas encore évident à cause du roster actuel des Hornets. La logique du talent enverrait Scoot Henderson, un autre meneur, en Caroline du Nord. Mais Charlotte a vraiment besoin d’un ailier pour compenser le départ probable de Miles Bridges et le déclin de Gordon Hayward. Un poste 3 de talent et les Hornets auront presque un roster équilibré, avec un axe 1-3-5 qui promet.

Prospects à aller chercher avec le pick #2 : Brandon Miller (ailier, Alabama), Scoot Henderson (meneur, G League Ignite), Jarace Walker (ailier-fort, Houston)

Chicago Bulls

Picks à disposition cette année : aucun

Besoin prioritaire de l’équipe : /

Prospects à aller chercher : /

Cleveland Cavaliers

Picks à disposition cette année : #49

Besoin prioritaire de l’équipe : avec un pick aussi bas, il ne restera plus grand monde à aller chercher. Cependant, les Cavs peuvent grâce à ce pick renforcer leurs rotations du secteur intérieur avec un garçon ayant déjà de l’expérience. En aller-retours entre la G League et la NBA, un garçon bien bâti pourrait aider Cleveland en fin de saison.

Prospects à aller chercher avec le pick #49 : Tristan Vukcevic (ailier-fort/pivot, Partizan Belgrade), Tosan Evbuomwan (ailier-fort, Princeton), …

Detroit Pistons

Picks à disposition cette année : #5, #31

Besoin prioritaire de l’équipe : avec des bons picks depuis trois ans, il est temps de continuer sur cette lancée pour cette fois-ci renforcer la ligne extérieure. À côté de Jalen Duren, il faudrait apporter du sang neuf sur le poste d’ailier-fort mais aussi à l’aile tout court pour épauler ce vieux briscard de Bojan Bogdanovic. Avec un bon gamin habile, il pourrait même être possible de boucher les deux trous.

Prospects à aller chercher avec le pick #5 : Jarace Walker (ailier-fort, Houston), Cam Whitmore (ailier, Villanova), Taylor Hendricks (ailier-fort, UCF)

Indiana Pacers

Picks à disposition cette année : #7, #26, #32

Besoin prioritaire de l’équipe : le roster des Pacers est délicat et manque d’un vrai ailier pour diversifier encore plus son jeu. Un poste 3 athlétique et costaud pour finir près du cercle créerait une nouvelle menace offensive pour Indiana. Avec cela, Bennedict Mathurin pourrait retourner sur un poste d’arrière où il ferait très mal toute la saison.

Prospects à aller chercher avec le pick #7 : Cam Whitmore (ailier, Villanova), Jarace Walker (ailier-fort, Houston), Taylor Hendricks (ailier-fort, UCF)

Miami Heat

Picks à disposition cette année : #18

Besoin prioritaire de l’équipe : même si le Heat ne s’est jamais trop servi de la Draft pour bâtir un effectif de feu, Miami pourrait récupérer un gamin bien utile pour compenser la retraite d’Udonis Haslem. Un en moins pour un en plus. Pour rééquilibrer le tout et remettre chaque garçon à son vrai poste, un rookie capable d’apporter à l’aile ne serait pas de refus. Le talent à l’intérieur se fera déjà rare à ce stade de la Draft.

Prospects à aller chercher avec le pick #18 : Rayan Rupert (arrière/ailier, New Zealand Breakers), Keyonte George (arrière, Baylor), Jordan Hawkins (arrière, UConn)

Milwaukee Bucks

Picks à disposition cette année : #58

Besoin prioritaire de l’équipe : y’a pas dix mille calculs à faire dans ce cas là pour les Bucks. Comme l’année passée avec Hugo Besson, il faudra aller choper le meilleur prospect encore disponible après 57 picks et finir cette NBA Draft 2023 en beauté. Petit filtre sur le poste 3 à appliquer dans l’Excel tout de même.

Prospects à aller chercher avec le pick #58 : Olivier-Maxence Prosper (ailier, Marquette), Nikola Durisic (arrière/ailier, Mega MIS Belgrade)

New York Knicks

Picks à disposition cette année : aucun

Besoin prioritaire de l’équipe : /

Prospects à aller chercher : /

Orlando Magic

Picks à disposition cette année : #6, #11, #36

Besoin prioritaire de l’équipe : cette équipe du Magic a déjà du jeune talent à chaque poste, mais on peut encore faire mieux en ajoutant de la taille sur la ligne extérieure. Aller chercher un poste 2 et/ou 3 moderne qui impressionne par sa finition à plusieurs niveaux créerait une nouvelle menace forte aux côtés du Rookie de l’Année 2022-23 Paolo Banchero.

Prospects à aller chercher avec le pick #6 : Ausar Thompson (arrière/ailier, Overtime Elite), Gradey Dick (arrière/ailier, Kansas), Cam Whitmore (ailier, Villanova)

Philadelphia 76ers

Picks à disposition cette année : aucun

Besoin prioritaire de l’équipe : /

Prospects à aller chercher : /

Toronto Raptors

Picks à disposition cette année : #13

Besoin prioritaire de l’équipe : les lignes arrières de Toronto sont faibles, manquent de rotation et vont sûrement en perdre lors de l’intersaison. Il est donc essentiel pour les Raptors pour leur reconstruction d’aller choper un guard connu pour ses qualités d’organisation du jeu. La seconde possibilité est d’aller chercher une nouvelle menace offensive sur le poste d’arrière.

Prospects à aller chercher avec le pick #13 : Nick Smith Jr. (arrière/meneur, Arkansas), Cason Wallace (meneur, Kentucky), Kobe Bufkin (arrière/meneur, Michigan)

Washington Wizards

Picks à disposition cette année : #8, #42, #57

Besoin prioritaire de l’équipe : après le flop Johnny Davis, les Wizards doivent retourner sur le même terrain pour drafter un vrai garçon qui aura du talent à revendre et de l’impact dès le début de la saison. Les lignes arrières sont encore ciblées avec si possible un combo guard à garder sous le coude et à développer en interne, en plus de tout ce qu’il a montré avant ses 19 ans.

Prospects à aller chercher avec le pick #8 : Anthony Black (meneur/arrière, Arkansas), Ausar Thompson (arrière/ailier, Overtime Elite), Keyonte George (arrière, Baylor)