La NBA pense toujours faire mieux, encore mieux. Et pour cela, la NBA innove. Dès la saison prochaine, la ligue américaine organisera son premier In-Season Tournament et continue de nous en dévoiler les contours à mesure que l’on s’en approche. Inspirations ? Motivations pour les franchises ? Adam Silver était au milieu de la Ball Arena hier avant le Game 2 des Finales pour nous parler de son futur bébé.

Le In-Season Tournament de la NBA continue de se mettre en place, et Adam Silver de nous en donner les détails de conception. Il y a quelques semaines, nous vous faisions part des derniers éléments concernant l’organisation de ce tournoi, au cœur de la saison régulière. Jamais avare en petites paroles pour hyper son monde, le commissioner de la NBA a expliqué à monsieur Charles Barkley d’où était née cette idée. Et ça lui vient du ballon rond, le plus petit, celui du foot.

“It’s like taking a page from international soccer.”

NBA Commissioner Adam Silver & Charles Barkley talk discuss the upcoming In-Season Tournament that is expected to debut in the 2023-2024 season 👀

Are you looking forward to the tournament? 🤔pic.twitter.com/OKLsiTxeTr

“C’est un peu l’idée du football international, ils ont d’autres choses à jouer, pas seulement le trophée Larry O’Brien dans le cas de la NBA.“ – Adam Silver

Le football, en particulier européen, est donc la source d’inspiration principale de la NBA dans la conception de son nouveau jouet. Et comme en football, l’utilité de ce genre de compétitions “secondaires” fait toujours débat. Entre nous, qui s’est déjà enflammé devant le vainqueur de la Coupe de la Ligue (RIP) ? “Alors eux, en Ligue Europa l’année prochaine, ça va être très très sérieux !” Personne. Alors, voici la question suivante de notre ami Chuck : qu’est-ce qui motiverait les équipes à tout donner pour ce trophée, alors que le Larry O’Brien est en jeu quelques mois après ? À question simple, réponse simple. La moula.

“Les matchs comptent aussi pour la saison régulière, donc vous avez la même motivation à vous battre pour votre bilan. Et il y a un prize-money, et il est important” – Adam Silver

Les biftons en jeu étaient d’ailleurs déjà connus lors de notre dernière update sur le sujet, et allaient jusqu’aux 500 000 dollars par joueur et coach de l’équipe victorieuse. De quoi mettre encore plus de beurre dans un plat d’épinards déjà très très gros pour les acteurs et de quoi espérer quelques grosses batailles pour la NBA, afin de valoriser au mieux la compét’. Parce que oui, si la ligue se permet de payer de telles sommes à ses stars, c’est qu’elle pense pouvoir en récupérer encore plus. La NBA est un business, et on ne manquera jamais de le rappeler.

Si Adam ne nous apprend rien de révolutionnaire au cours de cet échange, le crâne le plus brillant des US nous offre une petite piqure de rappel… Toujours utile, surtout quand on ne comprend rien. Matchs de poule, final Four, prize money, enjeux, tous ces détails s’éclaircissent petit à petit concernant le In-Season Tournament. On n’est pas forcément hypé, mais au moins intrigué. C’est déjà ça.