C’est votre rendez-vous hebdomadaire de la saison 2022-23, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais c’est surtout devenu l’occasion d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Tracy McGrady !

Pour retrouver le reste de nos vidéos, faut suivre le lien.

Scoreur fou des années 2000, Tracy McGrady aura fait faire des cauchemars à bien des défenseurs. Machine à marquer, talent individuel fou, T-Mac a fait les beaux jours de plusieurs franchises, avec en particulier un passage réussi à Orlando mais aussi Houston. Même si les résultats collectifs n’ont jamais été très probants… L’adepte de la passe à lui-même via la planche a pu partager le vestiaire avec du beau monde en NBA. Entre son cousin Vince Carter, Grant Hill, Yao Ming, le Big 3 des Spurs en fin de carrière, l’ailier a croisé quelques All-Stars ici et là. Mais qui est son coéquipier all-time ? Qui est son partenaire particulier ? On y répond.

Grands adeptes de Tracy McGrady, on vous attend dans les commentaires, quel visage vous vient en premier quand on parle d’un coéquipier de T-Mac ?