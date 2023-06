Il est la petite sensation du moment. Un inattendu dans la jolie percée des Metropolitans 92. Ce dimanche, Bilal Coulibaly s’est (encore) illustré dans la victoire des siens à Villeurbanne. La quinzaine de points et de la haute voltige. Une défense d’acharné sur des joueurs professionnels – la plupart pères de famille. À seulement 18 ans, le dossier commence à peser lourd.

Comment pouvait-on se douter, le 15 août 2022, que Bilal Coulibaly – simplement dominateur contre Bronny James et les U17 de Sierra Canyon – allait ponctuer la saison à venir aux côtés de celui qui, d’un regard supérieur, presque paternel, se délectait du spectacle en tribunes. Oui, Bilal Coulibaly et Victor Wembanyama sont coéquipiers, pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le meilleur. Et par « coéquipiers », un terme trop large et permissif, il n’est pas question d’une pirouette journalistique un tantinet malhonnête. On ne vend pas un statut mais une réalité. Bilal Coulibaly a commencé la saison en fond de banc. Il a travaillé à se détacher – plus rapidement que les autres – de son statut d’« espoir », jusqu’à aujourd’hui acquérir celui de joueur professionnel. À seulement 18 ans (19 en juillet), Bilal a joué un rôle clé dans l’élimination de l’ASVEL. En ce moment, à l’instant T de l’instant T, il est considéré en joueur majeur d’une équipe finaliste de Betclic Élite.

« Aujourd’hui, tout le monde sait qu’il [Bilal Coulibaly] mérite d’être dans le top 10. Mais pas assez de gens réalisent qu’il mérite d’être dans le top 5. » Victor Wembanyama, sur la future position de Bilal Coulibaly à la Draft NBA 2023

By now, everyone knows he deserves to be top 10. But not enough realize he deserves to be top 5 🤫 https://t.co/xmBexcuQgc

— Wemby (@vicw_32) June 4, 2023

Annoncé 22e meilleur joueur de la cuvée 2023 par ESPN, Bilal Coulibaly aurait reçu une promesse de la part d’une franchise NBA… avant le 14e choix. C’est-à-dire ? Selon Jonathan Wasserman de Bleacher Report, une équipe propriétaire de l’un des treize premiers choix de la Draft 2023 aurait promis à l’arrière-ailier français de le sélectionner. Pour rappel, les Raptors sélectionnent en 13, le Thunder en 12, et le Magic en 11. C’est – à notre sens – la zone de probabilité la plus élevée pour que Bilal Coulibaly soit sélectionné. Et cette info date déjà d’il y a cinq jours, soit avant sa performance à 16 points dans la victoire finale à Villeurbanne. Les prochaines mises à jour des mocks draft sont très attendues à Levallois.

Les matchs de Bilal Coulibaly en Playoffs

Boulogne-Levallois vs Cholet : 10 points à 4/4 à 2-points et 0/4 à 3-points, 2 rebonds et 1 ballon perdu en 24 minutes de jeu

Boulogne-Levallois @ Cholet : 7 points à 3/7 au tir, 4 rebonds et 2 interceptions en 23 minutes de jeu

Boulogne-Levallois vs Cholet : 5 points à 2/4 au tir, 5 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 30 minutes de jeu

Boulogne-Levallois vs ASVEL : 2 points à 0/3 au tir, 3 rebonds, 3 passes et 3 interceptions en 18 minutes de jeu

Boulogne-Levallois @ ASVEL : 15 points à 5/8 au tir, 5 rebonds, 1 passe et 1 interception en 34 minutes de jeu

Boulogne-Levallois vs ASVEL : 9 points à 3/5 au tir, 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 4 ballons perdus en 26 minutes de jeu

Boulogne-Levallois @ ASVEL : 16 points à 7/12 au tir, 2 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 36 minutes de jeu

C’est propre, ça chiffre déjà pas mal à 18 ans, mais attention à ce que la grinta ne fasse pas oublier les lacunes techniques : 4/16 à 3-points en sept rencontres de Playoffs, Bilal Coulibaly doit progresser lorsqu’il s’agit de dégainer autrement que les pieds dans le ciment, sans contestation du défenseur. Le prospect est chouette mais encore brut. Ça drive, coupe et fait ses différences au physique… différences plus compliquées à faire en NBA. Du coup ? Quoi qu’il fasse, laisser son nom ou le retirer au dernier moment pour envisager la Draft 2024 (de laquelle il est projeté Top 10 par ESPN), Bilal Coulibaly doit prendre le temps d’étoffer sa palette offensive. De l’autre côté du parquet, il est déjà capable de verrouiller des attaquants qui ont connu John Linehan. En bref, la base est bonne, voire excellente, mais Frank Ntilikina avait lui aussi 18 ans (et un rôle clé jusqu’à la finale du championnat de France) au moment de quitter Strasbourg pour New York. L’important est d’arriver assez armé pour ne pas décevoir. L’important, c’est surtout que Kyle Kuzma aime ce qu’il voit.

.@bilaal_6 I like what Im seeing my guy 👊🏽 keep going https://t.co/rwBXZLjr34

— kuz (@kylekuzma) June 5, 2023