Scoot Henderson ne réalisera que deux workouts avant la draft, avec les Hornets et les Blazers

Il était le principal concurrent de Victor Wembanyama dans la course au first pick 2023, Scoot Henderson semble finalement avoir abdiqué. Rien de très surprenant au vu du déroulé des saisons respectives des concernés. Trop d’écart entre le 1er choix et celui qui, en temps “normal”, aurait raflé ce statut.

Pas vraiment de surprise, Scoot Henderson, en l’état, ne considère que Charlotte et Portland comme potentiels pied-à-terre. Il était longtemps annoncé à la seconde position de cette cuvée, ESPN le classe désormais à la 3e place des meilleurs joueurs disponibles, juste derrière Brandon Miller et Victor Wembanyama. Ainsi, et selon sa propre annonce, Scoot Henderson ne réalisera que deux workouts : l’un chez les Hornets, l’autre avec les Blazers (déjà effectué). On l’a un peu raillé – toujours avec bienveillance – au sujet de ses propos comme quoi il pouvait toujours être drafté en première position, le meneur de 19 ans semble avoir, en interne, fait une croix sur cette possibilité. Eh, s’il peut éviter un triangle infernal Oregon – Caroline du Nord – Texas, c’est toujours mieux pour son emploi du temps (et ses dispo marketing, à une période où les annonceurs vont essayer de s’en saisir).

Cette saison, la pile électrique de l’Ignite Team a compilé des moyennes de 17.8 points à 45% au tir dont 33% du parking, 4.9 rebonds, 4.3 assists, 1.6 assist et “seulement” 2.2 ballons perdus par match. On accentue sur le “seulement”, car en 23 rencontres disputées face à des joueurs professionnels, Scoot Henderson a complètement validé son pari de sauter la case NCAA. Nul besoin de se frotter aux plus boutonneux des adolescents quand t’attendent des vétérans référencés. Vétérans référencés qui en ont vu de toutes les couleurs, malgré une seconde partie de saison un tantinet en-dessous des capacités du Scoot. Va falloir étoffer l’endurance. Les Blazers s’y sont déjà attelés.

pre-draft work 🎥#RipCity pic.twitter.com/IDKx7WOeUI

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 4, 2023