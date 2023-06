1-1 face à Denver, retour en Floride mercredi soir, tout se passe plutôt bien pour le Heat. Et si Miami a donc la tête en plein dans les Finales NBA, on en connaît un qui a le smile devant sa télé et qui se verrait bien passer la saison prochaine en noir, blanc et rouge. Grand meneur de l’histoire récente de la franchise floridienne, Goran Dragić y mettrait bien ses derniers shoots avant une retraite méritée sous le soleil.

Alors qu’il n’a plus beaucoup d’huile dans le moteur, Goran Dragić espère se voir donner une dernière chance de fouler les parquets NBA… et pas n’importe où. Passé par Miami entre 2015 et 2021, le Dragon se verrait bien de retour à South Beach avant d’y couler une retraite paisible.

“Si je pense à mettre un terme à ma carrière, c’est évident que ce sera à Miami. C’est chez moi.” – Goran Dragić

Pas vraiment une surprise au vu de la réussite récente de Goran avec le Heat et compte tenu de son âge avancé. Le Slovène a connu les années les plus fastes de sa carrière en Floride, avec une sélection au All-Star Game en 2018, une apparition en Finales NBA dans la bulle, et il n’a finalement manqué que d’une bague pour parfaire l’armoire à trophées du Champion d’Europe 2017.

Depuis c’est un peu moins beau puisque le meneur a connu une demi-saison à Toronto avant de se balader de franchise en franchise, sans réellement trouver ni une équipe ni un rôle qui lui conviennent. Dernière escale en date ? Les Milwaukee Bucks, où il s’est contenté des miettes que ce soit en saison régulière ou pendant la courte post-season des Daims cette année.

Question par contre : est-ce que Miami… veut que Goran Dragić termine sa carrière à Vice City ? D’un point de vue sportif, on doute que le G soit une priorité de Pat Riley, surtout quand on voit ce que Max Strus ou Gabe Vincent son capables de faire, backés par un Kyle Lowry encore sous contrat. En revanche, d’un point de vue Heat Culture, Dragić de retour à la casa c’est un move qui ne serait pas dénué de sens. Le gars connaît la maison et ne ferait pas de vague en cas de faible temps de jeu, il a déjà été coaché par Spoelstra et pourrait malgré tout aider si on fait appel à lui. Enfin, le départ à la retraite d’Udonis Haslem libère donc le spot désigné emploi fictif dans les vestiaires du Kaseya Center.

Là, tout de suite, coach Spo et tonton Riley ont sûrement d’autres choses en têtes qu’une possible signature du vétéran cet été. Le vet lui, y croit dur comme fer et n’attend qu’une chose… pouvoir jouer quelques matchs avec sa franchise de cœur avant de bronzer à Miami Beach avec un maillot du Heat à son nom, comme à la belle époque.

Source : BasketNews