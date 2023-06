On va attendre encore un peu avant de s’enflammer sur la signature de Kyrie Irving aux Lakers ou le transfert de Joel Embiid à Châteauroux, et c’est plutôt sur les bancs que ça bouge pour le moment. Dernière news ? Sam Cassell quitte son poste d’assistant aux 76ers pour aller apporter son aide aux Celtics de Joe Mazzulla.

Nick Nurse à Philadelphie, Frank Vogel aux Suns, ça bouge de partout chez nos amis les techniciens. Si le head coach de Boston ne bougera pas, il va néanmoins pouvoir compter sur un nouvel assistant en la personne de Sam Cassell. Le Champion NBA 2008 avec les C’s retrouve donc le Massachusetts et compense les différents départs au sein du staff à Beantown. Comme nous vous l’évoquions lors de la confirmation de Mazzulla à son poste, alors que certains sont partis rejoindre Ime Udoka à Houston, Joe attendait un nouvel assistant expérimenté. Commandez, vous êtes servis :

Sam Cassell has agreed to join the Boston Celtics coaching staff under Joe Mazzulla, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2023

Sam Cassell c’est trois titres NBA en tant que joueur, celui de 2008 donc, et un back-to-back avec les Rockets en 1994 et 1995. Depuis 2009, l’ancien meneur a pris place sur les bancs, toujours en temps qu’assistant. Entre les Wizards, les Clippers et les Sixers, l’inventeur de la Big Balls Dance s’est forgé une solide réputation jusqu’à être mentionné dans les rumeurs pour reprendre une équipe en tant que head coach cet été, notamment Toronto. Ça ne sera donc pas pour tout de suite.

Encore à la recherche de son premier poste en tant que coach d’une équipe NBA, le “Chinois” se retrouve donc chez les Celtes pour tenter d’y décrocher le premier trophée Larry O’Brien de la franchise depuis qu’il l’a quittée. On te le souhaite, mais pas sûr que ta danse fétiche soit bien vue depuis un banc.

Source : The Athletic