Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket. Chiche ?

Si un match de basket durait 47 minutes, 59 secondes et neuf dixièmes de seconde, Al Horford aurait eu sa statue devant le TD Garden, et malheureusement, un match de basket dure 48 minutes. La claquette du pivot dominicain est donc arrivé un cheveu d’Evan Fournier trop tard. Les Celtics ont failli réaliser le hold-up parfait après avoir été dans les choux, mais les Bucks se sont bien repris. Pourtant, ce match commençait sur le fond d’une mauvaise blague genre « Les Bucks n’arrêtent pas de tourner en rond, donc les Bucks lui répondent « arrête ça tout de suite ou je te cloue l’autre pied ». » ou un truc du genre. 103 à 101 pour les Bucks, jusqu’au bout de la nuit, les démons de minuits. Elles vous entraînent jusqu’à l’insomnie, les notes de cette nuit.

Milwaukee Bucks

Brook Lopez (5,5) : encore une fois, il est très précieux pour les Bucks, surtout en défense, parce qu’en attaque, on dirait que ses coéquipiers doivent boire une cuillère d’huile de foie de morue s’ils lui font la passe. Par contre, on attend toujours qu’il aille au rebond pour la dernière action.

Giannis Antetokounmpo (9,5) : 6×7 = 42 points, visiblement Giannis doit être fan de Christian Karembeu pour avoir souhaité marquer autant de points ce soir. Encore une fois stratosphérique, il a porté tout le Wisconsin sur ses épaules. La longueur de Dhalsim, la puissance de Honda, le swag de Sagat et le charisme de Ryu. Giannis est un personnage de Street Fighter en fait.

Wesley Matthews (6) : la vache se nourrit d’herbe, le lion se nourrit de viande, la loutre se nourrit de poisson. Wesley Matthews, quant à lui, se nourrit exclusivement de Jayson Tatum. Il a littéralement éteint le père de Kevin Durant Deuce.

Grayson Allen (3,5) : qu’est-ce qui est vert et qui attend de marquer ses premiers points dans ce Game 3 ? Grayson Allen.

Jrue Holiday (7) : il en a mis beaucoup à côté, mais il a mis le floater qui a donné le dernier matelas d’avance aux Bucks. Jrue Holiday a galéré en début de match mais a fini par se muer en parfait complément de Giannis. En terme de lieu de « holidays » on est passé de Guingamp aux Bahamas en quelques minutes.

Pat Connaughton (6) : les shoots normaux sont devenus trop faciles pour lui, donc maintenant il décide de balancer la balle dès qu’il la reçoit, sans même la laisser redescendre. Le pire c’est que ça marche.

Bobby Portis (5,5) : ses lunettes doivent causer une distorsion de sa vue, parce qu’à chaque fois qu’il est sur le parquet. Bobby Portis confond le terrain de basket, rectangulaire, avec un octogone de MMA.

George Hill (5) : pour ce match, George Hill a rendu hommage à son prénom et a décidé de jouer comme un retraité de 76 ans, résident en EHPAD, qui trouve que « c’était mieux avant » et qui, lui, à notre âge, s’amusait avec une orange.

Donc George Hill est toujours vivant c’est ça la nouvelle du premier quart. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2022

Jevon Carter (4,5) : On comprend mieux pourquoi Jevon Carter a fui le parquet au cours de ce match. Après tout, C-Note était bien un fugitif lui aussi.

Boston Celtics

Robert Williams III (5,5) : une oreille et un bijou de famille en moins pour Robert Williams, alors qu’on n’est qu’au Game 3. A ce rythme là, il va finir en kit comme une table de chez IKEA.

Al Horford (7) : le pivot dominicain a sorti sa DeLorean pour nous transporter en 2012 et sortir un match ô combien complet et propre. 22 points, 16 rebonds et 5 passes décisives. D’ailleurs vous avez vu ? Gangnam Style a pété le milliard de vues sur YouTube.

Jayson Tatum (3) : un gros dunk en contre-attaque sur Giannis (et encore, ce dernier était derrière lui), puis… pas grand chose au final. Ce match de Jayson Tatum était la personnification parfaite de la carrière de Mario Hezonja.

LE TOMAR DE TATUM SUR GIANNIS !! pic.twitter.com/j8n4An3Iuy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2022

Jaylen Brown (6) : le seul des « Jay Brothers » à avoir répondu présent sur ce match. Pendant que son acolyte se transformait en Trae Young fonçait dans le mur aussi vite qu’une voiture de GMK, lui a pris ses responsabilités en attaque et a assuré le service Entrée Plat Dessert. Par contre, à chaque fois qu’il défendait sur Giannis, le Grec se pourléchait les babines.

Marcus Smart (4) : un match cruel pour lui, dans la dernière minute il a tout tenté pour sortir ses Celtics du piège et faire le hold-up parfait. Mais Marcus Smart, malgré son tir à 3 points (faute sur le tir ou pas ? à vous de juger) et sa claquette sur son propre lancer-franc, rien n’y a fait. On dirait toi quand tu cours pour rattraper ton bus.

Grant Williams (5) : malgré son dévissage aux tirs, il a toujours autant d’impact en sortie de banc, et est toujours en lice pour le trophée du joueur le plus sous-coté des Playoffs. Grant Rougador.

Derrick White (5,5) : voyant qu’il sortait un pur match en sortie de banc, Wesley Matthews a tenté de tacler Derrick White, sans succès. Toutefois, c’est toujours un tacle de plus que Sergio Ramos avec le PSG.

Payton Pritchard (3) : qu’est-ce qui est vert et qui attend de marquer ses premiers points dans ce Game 3 ? Payton Pritchard. Comment ça « vous avez déjà fait cette vanne » ?.

Bonus

Les arbitres (Stéphanie Frappart) : ils ont très clairement joué un rôle dans ce match, comme lors de la fameuse finale de Coupe de France entre Nantes et Nice. Chacun se fera son propre avis sur cette collision entre Wes Matthews et Derrick White, sur cette prise de judo avec Grant Williams ou sur cette ultime faute ou ils ont considéré que Marcus Smart ne shootait pas. On imagine que devant sa TV, Kyrie Irving a encore mimé des pleurs.

Les Bucks reprennent l’avantage dans cette série malgré la frayeur causée par les Celtics. On n’est pas passé loin du choke à Milwaukee, et nul doute que Mike Budenholzer va devoir bosser le rebond pour empêcher ses gars de se faire prendre 8542 rebonds d’affilée sur la truffe lors d’une action décisive.