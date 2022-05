Exceptionnel depuis le début des Playoffs et bien décidé à jouer Giannis les yeux dans les yeux après avoir dominé Kevin Durant au premier tour, Jayson Tatum vient de connaître un violent trou d’air ce samedi dans la défaite des Celtics à Milwaukee lors du Game 3 de la série. Violent jusqu’à quel point ? Violent jusqu’au point où on peut affirmer que Tatum a sorti sa deuxième pire perf’ au tir de sa carrière en Playoffs.

4/19 au shoot, 0/6 à 3-points, 3 pertes de balle, le tout pour 10 points seulement en 41 minutes. Clairement, le Jayson Tatum rayonnant de ces Playoffs 2022 n’avait pas fait le déplacement à Milwaukee ce samedi. Pourtant, c’est bien lui qui était arrivé au Fiserv Forum avec un t-shirt portant l’inscription « Have a nice day », qu’on peut traduire par « passez une bonne journée » pour ceux qui galèrent un peu en anglais. Mais une fois sur le parquet, on ne l’a pas reconnu, lui qui a plutôt vécu un cauchemar dans ce Game 3 face aux Bucks. Son principal bourreau ? Il se nomme Wes Matthews. Si l’on en croit les stats d’ESPN, Tatum a lâché un terrible 0/10 au tir contre le défenseur vétéran de Milwaukee, auteur d’un gros boulot (avec Jrue Holiday également) pour tenter de gêner JT au maximum tout au long de la soirée. Pour autant, avec un attaquant du talent de Tatum, ce n’est jamais uniquement le travail de la défense qui explique une performance aussi pourrave. Entre maladresse sur certaines bonnes positions de tir, précipitation sur certains shoots et choix parfois chelous, Jayson n’était tout simplement pas dans son assiette et malheureusement pour les Celtics, il n’a jamais réussi à se réveiller. Dommage pour Boston qui n’est pas passé loin d’arracher cette troisième manche à Milwaukee sous l’impulsion d’Al Horford, Jaylen Brown et compagnie. Avec un JT « moyen » au lieu de « cata » en attaque, les hommes d’Ime Udoka seraient sans doute en tête 2-1 dans cette série aujourd’hui. Alors ce n’est pas son investissement défensif ni son très gros tomar face à Giannis en personne (où il s’est fait légèrement bobo au poignet gauche) qui feront oublier sa performance bien crado.

Jayson Tatum posted the 2nd-worst shooting performance of his playoff career in Game 3, shooting 4-19 (21%) from the field.

With Wesley Matthews as his primary defender, Tatum was 0-10. pic.twitter.com/vo4SAcyn4P

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 7, 2022