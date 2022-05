Ce samedi, en quête d’une victoire pour la réception des Grizzlies, les Warriors y ont ajouté l’option « coup de massue ». La rencontre a tourné en festival de pourcentages, plusieurs joueurs frôlant la déraison, et s’est soldée par un succès net des hommes de Steve Kerr. Quoi ? La hiérarchie de saison régulière ne serait pas la bonne ?

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Comment expliquera-t-on à nos enfants que le 8 mai 2022, à la mi-temps du Game 3 face aux Grizzlies, les Warriors tiraient à 70% de réussite dont 60% du parking, et 100% aux lancers ? Plus absurde encore, comment expliquera-t-on à ces mêmes enfants qu’avec de tels pourcentages, les Warriors ne menaient « que » de sept points ? Aussi fou que cela puisse paraître, nous avons la réponse. Les Grizzlies de Taylor Jenkins ont effectivement débuté par un 6/9 du parking. Tirés avec le pied, le genou ou l’oreille, s’ils quittent les mains d’un ourson, tous les ballons sont susceptibles de rentrer. Dans la lignée de son Game 2 à 47 points, Ja Morant envoie déjà 17 points à 6/9 au tir dont 4/6 à 3-points, 2 rebonds, 4 assists et 2 interceptions. Une ligne statistique bien salée que le jeune All-Star devra au moins doubler s’il veut faire tomber ces Warriors-là. La triplette Stephen Curry – Klay Thompson – Andrew Wiggins est proprissime, avec un très joli coast-to-coast de ce dernier. En sortie de banc, Otto Porter joue les Ottodidactes avec un travail essentiel au hustle et au rebond. Si Brandon Clarke et Jordan Poole sont les deux gros remplaçants de cette série, l’ailier de 28 ans siège fièrement à la 3e place. Une bonne nouvelle pour Golden State dont la profondeur d’effectif est l’une des signatures. Tous les Dubs ont joué à l’unisson, dans un registre similaire : créer du mouvement, poser et prendre les écrans non porteurs, alterner entre bombinettes de loin et puissantes attaques de cercles. Du très joli small ball (Golden State Warriors 64 – 57 Memphis Grizzlies).

JA MORANT DE LA BUVETTE DE SAN FRANCISCO !!! pic.twitter.com/S9W4o9Hesr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2022

La débandade. Il n’y a aucun autre mot – ou alors des synonymes – pour qualifier cette seconde période. Les Grizzlies s’effondrent devant les ressources de Golden State. Très/trop peu en vue sur les deux premiers matchs de cette série, Klay Thompson réhausse le ton en sortie de vestiaire, calant même un gros tir primé sur une seule jambe. L’insolence californienne dans sa plus belle robe. Tout le monde participe à la fête, à l’image de Jordan Poole qui porte son scoring personnel à 27 points à 11/17 au tir (78 points sur la série). Mais la fête des uns n’est pas celle des autres. Sur le dernier quart-temps, les Grizzlies perdent gros avec la sortie de Ja Morant, vraisemblablement touché au genou. Les Grizzlies n’ont pas encore communiqué à ce sujet, même s’il est fort possible que ces lignes soient contredites dès la minute qui suivra leur publication. Ah et Kyle Anderson s’est fait expulser aussi, mais ça on s’en fout un peu. C’était en plus tellement lunaire. Il a mangé une première faute technique dont la raison nous est inconnue, avant d’en prendre une seconde – coup sur coup – pour une contestation en mode « forceur ». Pas le move le plus utile de la soirée, ni celui que l’on retiendra d’ailleurs. C’est déjà oublié (Golden State Warriors 142 – 112 Memphis Grizzlies).

Comment boucler ce papier sans glisser un coup d’œil sur les pourcentages des Warriors : 63% au tir dont 53% à 3-points et 19/21 aux lancers, les 17 pertes de balles sont excusées.

Cette soirée pour les Grizzlies était d’une violence inouïe. Non seulement le blowout est sans bavure, mais en plus Ja Morant – douloureux au genou – rejoint le vestiaire à cinq minutes du terme. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts, pour l’amour du suspense, pour le bien-être du basketball.