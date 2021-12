Infos et rumeurs NBA : Ben Simmons, Domantas Sabonis, Damian Lillard… par ici pour être au courant des derniers bruits de couloir

Depuis quelques jours, nous avons dépassé le 15 décembre – date à laquelle les agents libres signés l’été dernier deviennent disponibles pour un transfert – et ça signifie que les choses commencent à s’animer dans les coulisses de la NBA. On fait un premier point sur les dernières rumeurs, à quelques semaines de la fameuse trade deadline.

# Pacers

🚨 S’il y a transfert côté Pacers prochainement, les 2 cibles prioritaires seront Caris LeVert et Myles Turner. Il y a eu des rumeurs sur Sabonis, on va y revenir, mais la prio de chez prio reste le duo LeVert – Turner qui a exprimé son mécontentement plus d’une fois. pic.twitter.com/VfsF1rysg0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2021

🚨 Caris LeVert serait dans le viseur des Cavs, ça discute entre les 2 équipes. Cleveland a de vraies hésitations autour de la prolongation de Collin Sexton, et les Pacers sont très intéressés par le potentiel de Sexton. Les Cavs veulent les Playoffs, potentiel trade à venir. pic.twitter.com/QqfND4QbqV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2021

🚨 Des tonnes de franchises sont intéressées par Myles Turner, mais 3 font le plus de pied aujourd’hui : Lakers, Hornets et Knicks. Qui proposera le package nécessaire afin de faire flancher le management d’Indiana ? La course a démarré et s’achèvera le 10 février… ou avant. pic.twitter.com/54TIdICfsT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2021

🚨 Domantas Sabonis accueillerait un changement d’équipe sans soucis. Il ne DEMANDE PAS de transfert pour le moment, installé à Indiana il y est bien avec sa famille. Mais s’il y a trade, il ne serait pas exaspéré de changer d’équipe. Une équipe à surveiller : les Grizzlies. pic.twitter.com/AfI57Kpjp9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2021

# Damian Lillard

🚨 Damian Lillard ne bouge pas et reste publiquement attaché à Portland, et Portland a annoncé à la concu qu’il était un transférable. Cependant, la Ligue surveille cet été. Objectif : attendre que la situation soit suffisamment insupportable pour que Lillard demande un trade. pic.twitter.com/mnxjYUcBan — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2021

🚨 Plusieurs exécutifs au sein de la NBA ont été informés par le nouveau management des Blazers de la situation suivante : Tous les joueurs de l’effectif sont disponibles, sauf Damian Lillard. L’objectif est de construire autour de Dame, en étant ouvert à toute proposition. pic.twitter.com/OxJWby7Mpl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2021

# Ben Simmons

🚨 Sur le dossier Ben Simmons, les discussions progressent avec 2 équipes en front : Kings et Wolves. Il sera quasiment impossible de faire un trade à 2 équipes, plutôt 3/4. Les dirigeants de Minnesota et Sacramento sont proches de Daryl Morey. Négociations en cours. pic.twitter.com/Akf2xCdj6M — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2021

🚨 De’Aaron Fox, qui semblait intouchable côté Kings avant la saison, ne l’est plus autant. Potentielle intégration dans un deal avec Ben Simmons ? La saison de Fox + son approche du camp d’entraînement n’ont pas du tout plu au management. De’Aaron semble avoir un pied dehors. pic.twitter.com/VtbeFeIcUq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2021

🚨 Les Pelicans essayent de se pointer sur le dossier Ben Simmons mais refusent, pour le moment, d’intégrer Brandon Ingram dans n’importe quelle discussion. Incertitude à New Orleans, entre la santé de Zion et la motivation d’Ingram à rester dans la région. À suivre. pic.twitter.com/wIVCUPqgjm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2021

# Goran Dragic

🚨 Goran Dragic est déterminé à l’idée de rejoindre les Mavs pour jouer avec Luka Doncic, et les Mavs veulent tout faire pour réunir les deux à Dallas. Il va falloir négocier avec Toronto, Goran n’a joué que 5 matchs cette saison mais son contrat est à Masai Ujiri. Bon courage. pic.twitter.com/H9jxKvPqLo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2021

# Thaddeus Young

🚨 Les Suns sont chauds pour récupérer Thaddeus Young avant la trade deadline. Objectif : renforcer l’effectif en amont des Playoffs, mais aussi remplacer Dario Saric encore blessé pour un bout de temps, et tenter des lineups plus petits. Négociations en cours avec les Spurs. pic.twitter.com/fxW0XfthTn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2021

# Kemba Walker

🚨 Il y a, actuellement, zéro équipe intéressée par le fait de récupérer Kemba Walker. Zéro. Tous les managements sont apeurés par la situation physique de Kemba, qui n’a plus du tout l’explosivité d’antan au niveau des genoux. pic.twitter.com/RPkjbsyZfV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 18, 2021

Voilà pour le petit point du jour sur les rumeurs et petites infos qui caractérisent aujourd’hui le monde de la NBA. D’ici à la trade deadline, ces rumeurs vont forcément devenir de plus en plus insistantes et bien évidemment, on sera là pour tout couvrir comme tous les ans !