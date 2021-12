Le billet d’Alex : Kyrie Irving revient pour crosser le covid, une si bonne idée pour les Nets ?

Le nombre de cas de joueurs entrant dans le fameux “health & safety protocols” de la NBA a explosé ces derniers jours. Les toujours très bien renseignés Adrian Wojnarowski et Shams Charania sont devenus de véritables pigistes de l’AFP du covid. Tweet après tweet, ils se sont mis à garnir et garnissent encore la liste des joueurs indisponibles pour une semaine à 10 jours. Les mauvaises nouvelles semblaient vouées à s’enchaîner jusqu’à ce que le nom de Kyrie Irving ne vienne prendre tout le monde à revers, une nouvelle fois.

Car devant cette hécatombe, nous autres fans et observateurs plus ou moins éclairés ne pouvions que nous contenter de compter les nouveaux entrants sur la liste des absents, en soupirant et en craignant une interruption de notre championnat préféré. Et puis hier soir donc, alors que les coms de joueurs positifs ou cas contact continuaient de pleuvoir, les premiers signes de retours sont apparus. Les Bulls ont annoncé que DeMar DeRozan sortait du protocole et allait rejoindre le groupe de manière imminente. Les Hornets en ont fait de même avec LaMelo Ball ainsi que les Lakers avec Russell Westbrook. Pourtant, contrairement à DeRozan et Ball qui était éloigné de leurs équipes respectives depuis une petite dizaine de jours, l’annonce de l’entrée du meneur des Angelinos en protocole covid ne datait que de la veille !! Décidément, cela semble compliqué d’obtenir un vrai bon test positif dans la Cité des Anges…

Au milieu de ces quelques premiers comebacks, un bruit a commencé à circuler comme quoi les Nets réfléchiraient à autoriser Kyrie Irving à revenir dans l’équipe. Un bruit vite remplacé par une information : l’oncle Drew est de retour parmi les Nets pour participer uniquement aux matchs à l’extérieur.

Hallelujah, comme dirait Leonard Cohen. Ou pas.

Pour rappel, dès le mois de septembre, Kyrie Irving avait été très clair sur son refus de satisfaire aux exigences vaccinales de la ville de New York, ce qui allait donc l’empêcher de jouer les matchs à domicile des Nets. Une décision qui – on l’a suffisamment répété – peut ne pas plaire mais qui lui appartient. Une décision qui en a surtout déclenché une autre, celle de la franchise de Brooklyn d’écarter son meneur du groupe tant qu’il ne pourrait pas faire partie de l’aventure à 100%.

Sauf que la tornade covidée à laquelle la NBA, et le monde entier, doit faire face actuellement a clairement changé la donne et surtout le point de vue de pas mal de personnes importantes du côté de Brooklyn comme le rapporte le Woj qui évoque une décision soutenue par le propriétaire des Nets Joe Tsai, le GM Sean Marks, le coach Steve Nash et des joueurs clé. Pour les joueurs, Kevin Durant en tête, c’est une décision nécessaire. Durantula sait qu’il ne pourra vraisemblablement pas renouveler tous les soirs la dinguerie proposée contre les Sixers aussi bien individuellement que collectivement avec quatre rookies à plus de 20 minutes sur le parquet et une victoire au bout. Dans cette optique, tout renfort est bon à prendre, surtout celui d’un joueur aussi talentueux que l’ami Kyrie. D’autant plus que si Durant souhaite le retour de son pote Irving, tout le staff a clamé – par l’intermédiaire de Nash – que le meneur serait accueilli à bras ouvert dans le vestiaire. L’objectif c’est la bague et les Nets ont plus que jamais besoin de Kyrie Irving.

Le 23 décembre, ils seront chez les Blazers. Puis chez les Lakers pour le Christmas Day et le 27 chez les Clippers. Sur les 27 rencontres que les Nets ont encore à l’extérieur dans leur calendrier, seules trois devront se faire sans Irving (deux contre les Knicks car à New York et chez les Raptors car les joueurs non vaccinés ne pourront plus passer la frontière canadienne à partir du mois de janvier prochain). Il est donc ici question pour les Nets d’impliquer Kyrie Irving dans 24 de ses 27 matchs soit dans 24 des 53 matchs qu’il leur reste à jouer en tout. Ce n’est pas rien mais ce n’est pas tant que ça et il faudra faire très attention aux déséquilibres que ce genre de différences de traitement peuvent provoquer au sein d’un groupe, même si tout le monde parait d’accord au départ. Le « collectif d’abord » n’est pas toujours un précepte facile à tenir quand un joueur star bénéficie de conditions distinctes du reste du groupe.

Avant de critiquer, ne contournons pas la question centrale : dans quelle forme se trouve Kyrie ? Il a besoin de sa vitesse, de ses appuis, de ses changements de direction fluides pour pouvoir s’exprimer. On sait qu’il s’est entraîné de manière privée ces derniers mois pour garder la forme mais est-il capable de débarquer là comme ça dans cinq jours en match officiel pour y tenir le regard avec le meneur adverse ? Honnêtement ou objectivement si vous préférez : OUI. Qu’on aime ou pas les choix de Kyrie Irving, il reste un des joueurs les plus talentueux et les plus spéciaux de sa génération. Ne soyons donc pas surpris s’il casse des bouches direct. Le garçon est un fou, dans le sens performance de fou bien sûr. De toute façon, si jamais les Nets récupèrent un Kyrie Irving trop en manque de forme pour retrouver le rythme très rapidement, ils auront bien du mal à le faire jouer. Et c’est bien là tout le souci, ils ont besoin de lui sans plus attendre, ne serait-ce que pour diminuer la charge qui pèse sur certains joueurs en ce moment comme expliqué dans le communiqué émis par les Nets hier soir.

Nous verrons pour la forme de Kyrie et nous n’allons pas tarder à savoir où il en est. Mais d’autres questions viennent automatiquement. Cette décision des dirigeants des Nets peut-elle être prise comme un aveu de faiblesse même si elle est clairement le fruit du bon sens face à une situation inédite et très compliquée à gérer ? Est-ce une si bonne idée de mettre au milieu de joueurs vaccinés, un non-vacciné alors que les cas de covid sont légion au sein de la ligue ? Que Kyrie fasse des tests (tous les jours) pour garantir qu’il est négatif est une chose mais d’un point de vue purement sanitaire, il est a priori moins bien protégé que ses adversaires ou coéquipiers. Il prend des risques, il peut en faire prendre à son entourage, aux gens qu’il va croiser. Cela peut se gérer mais cela peut aussi devenir un problème.

Dernier point et non des moindres, les contraintes de rotation que ce retour va occasionner. Kyrie Irving aura un calendrier clair, comme dit plus haut. Sauf que certains de ses coéquipiers devront eux s’adapter en permanence. Jouer à domicile des minutes très sérieuses, puis jouer beaucoup moins voire pas du tout à l’extérieur. Pour des briscards comme Patty Mills, ce n’est peut-être pas un souci encore qu’on doute qu’il soit le premier concerné, mais pour les plus jeunes qui se donnent à fond dès qu’on fait appel à eux récemment, la pilule sera sans doute plus difficile à avaler. L’apparition de Kyrie le messie est évidemment une bonne nouvelle pour Brooklyn là tout de suite. Attention à ce que cela ne devienne pas une usine à gaz impossible à gérer pour Nash et son staff dans cette quête de titre qui est celle des Nets. Car pour aller au bout, il faut un groupe soudé, un groupe prêt à faire corps derrière son ou ses leaders. Derrière Durant, aucun doute. Derrière Kyrie, on va voir.

Quoi qu’il en soit, les Nets viennent de sortir un sacré joker en ces temps de crise sanitaire. Le retour de Kyrie Irving sur les parquets est imminent. La suite promet pas mal de spectacle et peut-être autant de rebondissements. La NBA peut rester sereine, personne n’est près de lui piquer son titre de plus grande téléréalité de la planète sport.