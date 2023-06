Selon Steve Kerr, le Heat a compris que l’homme à abattre était Jamal Murray

Invité du podcast de Draymond Green, Steve Kerr est revenu sur les ajustements réalisés par le Heat lors de la victoire des Floridiens au Game 2. Selon le coach des Warriors, Miami a renforcé sa défense sur Jamal Murray, forçant Nikola Jokic à devoir scorer en solitaire.

Le Game 3 des Finales NBA n’arrive que demain soir et on a donc tout le temps du monde pour revenir sur le jeu d’échecs que se livrent Michael Malone et Erik Spoelstra avec leurs rosters respectifs. Et quoi de mieux pour analyser tout ça qu’un coach qui a lui-même remporté quatre bagues de champion sur les dix dernières années ? Steve Kerr était en effet l’invité de Draymond Green pour The Draymond Green Show. L’occasion pour le tacticien d’encenser le boulot réalisé par Erik Spoelstra et son staff pour limiter l’attaque de Denver. (à partir de 16 min 10)

“Tu as mentionné leur décision de faire débuter Kevin Love. Cela a permis à Jimmy Butler de défendre sur Jamal Murray. Je n’ai pas parlé à Spo ou qui que ce soit, mais je les imagine dans leur réunion d’entraîneurs dire : ‘Murray est la tête du serpent, pas [Nikola] Jokic’. “Il va dominer quoi que nous fassions. Alors nous avons ce gars [Murray], c’est la tête du serpent. Je pense qu’ils ont décidé que Murray était le gars qu’il fallait arrêter, alors on commence par intégrer Love, on met Jimmy Butler sur Murray. Et puis tu as vu qu’ils ont pas mal bloqué Murray et qu’ils ont vraiment tout essayé pour le sortir du match”.

Bien moins impactant qu’au premier match, Jamal Murray a en effet fini son match à 18 points, 10 passes et 4 rebonds (7/15 au tir). Très loin de ses standards sur ces Playoffs, le guard canadien n’est vraiment sorti du bois que dans le money time, lorsqu’il a sonné la charge pour les siens. Trop tard malheureusement pour Denver.

En limitant l’impact de Jamal Murray, Miami a peut-être trouvé la meilleure solution pour repousser les Nuggets. Certes, Nikola Jokic peut planter 40 points par soir mais s’il est seul à trouver son rythme, le Heat peut vivre avec ça. Jamal Murray doit être la deuxième lame pour Denver en attaque. Aaron Gordon, Kentavious Caldwell-Pope et Michael Porter Jr. peuvent tous sortir un gros match de temps en temps mais ils sont plus faciles à contrer qu’un Jamal Murray.

On attend désormais de savoir ce que va faire Michael Malone pour contrer la tactique de son adversaire.